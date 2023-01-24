Yeni senenin en çarpıcı prodüksiyonu vizyona girmek için gün sayıyor... Dev projede sona gelindi...
Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanı yazmaya hazırlanan; sezonun merakla beklenen filmi TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” 17 Şubat’ta seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Türk sinemasında yeni bir Mehmetçik destanı yazmaya hazırlanan; sezonun merakla beklenen filmi TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” 17 Şubat’ta seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Hakan Evrensel’in aynı adlı romanından yazarın kendisi tarafından senaryolaştırılan, TRT ortak yapımı filmin başrolünde Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu yer alırken; filmin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor.
Yapımcılığını Orgino Media Production’ın, yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un üstlendiği 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölesinde geçen filmin afişinde tüm başrol oyuncuları yer alırken, filmde yeşil üniformalı askerlerin üzerlerindeki kan lekelerine benzetilerek işlenen gelincik çiçeklerine vurgu yapılmış.
TRT ortak yapımı “Nefes - Yer Eksi İki” 17 Şubat’ta sinemalarda.