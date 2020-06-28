Yeni Rio Temmuz’da Türkiye’de

Tasarımı ve teknik özellikleri elden geçirilen otomobilin, donanım özelliklerinin de yenilendiği açıklandı. Yeni modelde şerit takip asistanı, akıllı hız sabitleme sistemi, çarpışma önleme sistemi ve kör nokta çarpışma önleme asistanı dahil yeni sürüş destek ve güvenlik sistemleri bulunuyor. Kia yönetimi, elektrikli araç pazarında etkin rol alma girişimini de gelecek yıl devreye alacak. Bu kapsamda her model için elektrikli (hibrit, yarı hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli) bir alternatif sunulacak.