Yeni Reno2 serisini Londra’da tanıttı!

OPPO Global Başkan Yardımcısı Alen Wu, kamera ve tasarım alanlarında gerçekleştirdikleri yenilikler sayesinde Avrupa pazarında istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini söyledi. 2020’de Almanya, Portekiz ve Belçika pazarlarında da boy göstereceklerini açıklayan Wu, şunları kaydetti: “Avrupa’daki yerimizi sağlamlaştırdık. Şu anda 10 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. 2020’de yeni ülkelere doğru yaygınlaşmak ve büyümeye devam etmek istiyoruz. Bu yolda en önemli avantajımız ise kullanıcıların ürünlerimize âşık olması. ‘Yenilik’, ‘tasarım’ ve ‘tüketici odaklı yaklaşım’a önem verip kullanıcılarımızla sıcak bir ilişki kurmayı başardık. Reno2 serisi de aynı değerleri temsil ediyor. Serideki ürünlerimizi, kullanıcıların tüm aksiyonları adeta bir profesyonel gibi yakalayabilmelerini sağlayan en yeni kamera ve video teknolojileriyle donattık. Telefonların tasarımları kullanıcılara sürükleyici ve şık bir deneyim sağlıyor. Reno2 serisini kullanıcıların sadece günlük iletişim ihtiyaçlarının yanı sıra yaşam tarzı seçimlerini de karşılayacak şekilde tasarladık. Teknoloji, sanat ve tasarımı buluşturarak, bir akıllı telefonda mümkün olan sınırların ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun, müşterilerimiz tarafından da beğeniyle karşılanacağına inancımız tam.”

Güçlü donanımları ve yazılımlarıyla dikkat çeken Reno2 5 bin 599 TL’den, Reno2 Z ise 3 bin 799 TL’den satışa sunuluyor.