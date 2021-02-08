Yeni Renault Megane Sedan şık tasarımıyla birlikte yenilendi

Onur Yılmaz

Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç edilen ve 2020 sonu itibarıyla Türkiye’nin en çok satan ilk 3 otomobilinden biri olan Megane Sedan, daha şık ve rafine tarzıyla görücüye çıkıyor. En yeni teknolojilerle donatılan Yeni Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı. 10.2 inç gösterge paneli ve Renault EASY LINK multimedya sistemine sahip 9.3 dikey ekran ile iç mekan modernize edildi. Otomobilde farklı müşteri kullanımlarına göre adapte edilmiş ve son emisyon seviyesi olan Euro 6D standardı tarafından belirlenen yeni yönetmelikler ile uyumlu daha geniş bir motor gamı bulunuyor. Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor. C sedan segmentinde yüksek standart arayanlar için cazibe merkezi olmaya devam eden Yeni Megane Sedan, 198 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan

2016 yılının Ekim ayında lanse ettikleri Megane Sedan’ın Türk tüketicisi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “2017’de Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü’ne layık görülmesi ve lanse edildiği günden bu yana ulaştığı 142 bini aşkın satış adedi, otomobilin başarısını ortaya koyuyor. Megane Sedan, 2020’de Türkiye’nin en çok satan üç otomobilinden biri oldu. Türkiye, C-Sedan segmentinin ağırlıkta olduğu bir pazar. Öyle ki C-Sedan segmenti, ülkemiz binek otomobil pazarından yüzde 33 pay alıyor. Böylesine önemli bir segmentte satılan her 5 araçtan biri olma özelliğini taşıyan Megane Sedan, yenilenen yüzüyle birlikte 21 yıldır aralıksız devam eden binek otomobil pazarı liderliğimizi geleceğe taşımak için önemli kozlarımızdan olacak” dedi.