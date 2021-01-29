Yeni Peugeot 208 şimdi yenilikçi ve daha genç

Otomobil kullanım alışkanlıkları değişiyor. Tüm bunların bilincinde olan Peugeot; yeni 208 ürün gamını benzin ve dizel motorla birlikte, 5 ileri vites manuel ve 8 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleriyle satışa sundu. Markanın sınıf atlama stratejisiyle birebir örtüşen yeni Peugeot 208, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı ve özgün bir duruş sergiliyor. Sadece özgün ve çekici bir tasarım sunmakla kalmayan yeni Peugeot 208 aynı zamanda 3 boyutlu yükseltilmiş gösterge ekranı da dahil olmak üzere yeni nesil Peugeot i-Cockpit© ve üst segment otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz yarı otonom sürüş gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de farklı bir duruş sergiliyor.

Sıra dışı tasarım

Markaya özgü karakteristik tasarım detaylarını kullanan yeni Peugeot 208’in dış tasarımı heyecan uyandıran, modern, yenilikçi, dinamik ve duyguları harekete geçiren bir görünüm sergiliyor. Yeni Peugeot 208 bünyesinde barındırmış olduğu ayrıntılarla aynı zamanda markanın sınıf atlama stratejisini de destekliyor. Gövde boyunca uzanan hatlar gövdedeki dinamizm hissini artırırken yumuşak ve sert görünüm arasında benzersiz bir denge ortaya koyuyor. GT Line ve GT versiyonlarında parlak siyah çamurluk çerçeveleri devreye giriyor. Bu tasarım uygulaması aracın daha geniş ve kaslı görünmesini sağlıyor.

169 bin TL başlıyor

Active, Allure, GT/GT Line isimli üç donanım seçeneği ile gelen yeni Peugeot 208’in başlangıç fiyatı ise 169 bin TL olarak açıklandı. 7 bin TL’ye kadar lansman desteği sunan Fransız üretici, 50 bin TL’ye 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajı da sağlıyor.

Bu yılki hedefi: Yüzde 8 pazar payı

Yeni Peugeot 208’in basın tanıtımı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi’nde gerçekleştirildi. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, etkinlik kapsamında vapur içinde kurulan platformda yaptığı konuşmada, PSA Grubu’nun 2020 yılında dünya genelinde 2,5 milyon otomobil sattığını, 17 elektrikli modelini pazara sunduğunu ve bu anlamda ürün gamı en geniş olan grubun PSA Grubu olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin PSA Grubu pazarlarında satış adetleri bakımından altıncı, kendi bölgesinde ise birinci pazar olduğunu aktaran Anaç, “PSA Grubu Türkiye’de 2020 yılında 106 bin 144 araç sattı, bir önceki yıla göre yüzde 79 büyüdük. Bu şekliyle PSA Grubu Türkiye’de yüzde 13,7 pazar payı elde etti. Bir önceki yıla göre 1,4 puan pazar payını yükseltmiş oldu” diye konuştu.

“Konumumuzu koruduk”

Peugeot markasının global anlamda 6 bölgenin beşinde pazar payını artırdığını dile getiren Anaç, “Peugeot Türkiye olarak biz 43 bin 670 araç sattık. Pazar payımızı 5,7 olarak gerçekleştirdik ve beşinci marka olarak konumumuzu koruduk. Binek pazarında 36 bin 600 adet otomobil sattık, yüzde 6 pazar payı elde ettik yine burada da beşinci marka konumumuzu koruduk. Hafif ticari araç pazarında ise 7 bin 85 adet araç satarak yüzde 4,4 pazar payı elde ettik ve dördüncü marka olarak konumumuzu korumuş olduk” bilgisini verdi.

SUV segmentinde lider

İbrahim Anaç, Peugeot’nun 2021 hedeflerine de değindi. Bu yıl Türkiye toplam pazarını 700 bin adet ön gördüklerini belirten Anaç, şunları kaydetti: “Bu baz planımız ama şu andaki ivme sanki pazar biraz daha yukarıda olacak gibi görünüyor. Bu senaryoya göre de planlarımız var. Yüzde 8 pazar payı hedefliyoruz, yaklaşık 55-56 bin civarında şu gün için bir satış ön görümüz var. Buradaki en önemli ayaklardan birisi SUV segmentindeki liderliğimiz. Şu anda lansmanını yaptığımız B-HB segmentinde Peugeot 208 atağımız ve yine hafif ticari araçtaki gelişimimiz... Bütün bunları yaparak 2021’de sıralamadaki yerimizi biraz daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.” Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5: ......169.000 TL Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 100hp EAT8:.. 204.500 TL Yeni 208 ALLURE 1.2 Puretech 130hp EAT8. ...226.000 TL Yeni 208 GT 1.2 Puretech 130hp EAT8:......... 231.000 TL Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: .....231.500 TL Peugeot’nun B segmentindeki başarılı temsilcisi 208, arabalı vapurda açık hava sineması formatı ve boğaz turu eşliğinde düzenlenen sıra dışı lansman etkinliğiyle tanıtıldı. İ