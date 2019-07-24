Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu

Yazar Orhan Uğuroğlu, yeni parti iddialarına ilişkin son kulis bilgilerini bugünkü köşesine taşıdı.

Ülke siyasetinin son 17 yılın en sıcak günlerini yaşadığını söyleyen Orhan Uğuroğlu, "Avrupa ve Amerika üzerinden gelen sıcak siyasi havanın Abdullah Gül ve Ali Babacan üzerinde etkili olduğu görülüyor. Orta Doğudan gelen sıcak İslami rüzgar ise Ahmet Davutoğlu'nu etkisi altına almış gibi görünüyor" dedi.

Uğuroğlu, Davutoğlu'nun bazı çevreler tarafından istenmediğini belirterek şu cümleleri kullandı:

Davutoğlu: Abdullah Gül ve Ali Babacan'a çok yakın ilgi gösteriyorlar

Davutoğlu'nun yakın çevresi ile konuşurken, şu önemli değerlendirme de dikkatimi çekti: "Birileri Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nu istemiyor. Yabancı basın Abdullah Gül ve Ali Babacan'a çok yakın ilgi gösteriyor, hatta destekliyor. Sayın Davutoğlu Türkiye'nin çocuğu. Kimlerin kimleri nasıl desteklediği ortada"

Bu sözlerle kimi ya da kimleri kastettiğimi sorduğumda deneyimli siyasetçi şu yanıtı verdi: "Kimse siyasete vasilik yapmasın. Milletin vasiliği önemlidir. Millet isterse iktidarı verir isterse geri alır. Beyefendiye yapılan eleştirilere bakıldığında sanki Erdoğan yok sadece Davutoğlu var. Madem bu kadar güçlü idi neden Pelikan saldırılarını da MKYK kumpaslarını da engelleyemedi? Görülüyor ki bugünden Babacan - Davutoğlu arasında bir rekabet başlamış…

"Davutoğlu'nun röportajı kaynadı"

Davutoğlu'na yakın bir siyasetçi olan Selçuk Özdağ'ın şu sosyal medyadaki şu Tweet mesajı da dikkat çekici:

"Davutoğlu'nun son röportajında stratejik tutum (Davutoğlu'nu görmezden gelmek) açık bir şekilde görüldü. Davutoğlu, çok önemli şeyler söylemesine rağmen medya bilinçli bir tercihle Davutoğlu'nun sözlerini değil, işini kaybeden gazeteciyi konuştu. Böylece Davutoğlu'nun sözleri hiç konuşulmamış gibi arada kaynayıp gitti. Medya bu kafa ile gider, muhalefet de akıllı, makul, uygun ciddi bir strateji üretemezse AK Partiye verilen gönüllü destek kerhen desteğe dönüşerek devam eder"