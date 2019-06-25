Yeni partiyle ilgili kulisleri sallayan gelişme! O isim Erdoğan ile görüşme yaptı

Kısa süre önce Yeni Şafak'taki yazılarına ara veren Kemal Öztürk, Ali Babacan'ın yeni parti kuracağını ilan etmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyledi.

23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yeni siyasi partiler kurulacağı iddiaları yaygınlaştı.

Partilerden birinin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün destek verdiği, eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın genel başkanlığında kurulması planlanıyor.

Bugün Medyascope yayınına katılan gazeteci Kemal Öztürk, Ali Babacan’ın randevu isteyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gittiğini ve partiden ayrılacağını kendisine söylediğini öne sürdü.

10 gün içerisinde açıklayacak

Öztürk, Babacan’ın 10 gün içinde de AK Parti’den ayrılacağını kamuoyuna duyuracağını söyledi.

Öztürk’ün konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde Sayın Ali Babacan AK Parti’den ayrıldığını duyuracak. 10 gün önce, doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım, sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Babacan’ın bir görüşmesi oldu, bunun talebinin Sayın Babacan’dan geldiğini ve Sayın Babacan’ın da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş.

Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AK Parti’yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın Gül Sayın Babacan’la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar.