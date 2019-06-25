Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

Yazar Taha Akyol, AK Parti kadrolarında üst düzey görevlerde bulunan eski bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını ve kurulacak olan partilerin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyledi.

Ak Parti'nin 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimini yüzde 9’luk bir farkla kaybetmesi, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğinde iki yeni parti kurulacağı iddialarını biraz daha güçlendirdi. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimler arasında yer alan Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Babacan ve Davutoğlu’nun da önümüzdeki süreçte parti kuracaklarını yazdı.

Akyol, kurulacak olan partilerin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyledi.