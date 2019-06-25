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Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

Yazar Taha Akyol, yeni kurulacağı iddia edilen partiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Akyol, Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın parti kuracağını ve bu partinin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyledi.

25 Haziran 2019 Salı 12:18
Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'

Yazar Taha Akyol, AK Parti kadrolarında üst düzey görevlerde bulunan eski bakan Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağını ve kurulacak olan partilerin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyledi.

Ak Parti'nin 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimini yüzde 9’luk bir farkla kaybetmesi, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu liderliğinde iki yeni parti kurulacağı iddialarını biraz daha güçlendirdi. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en yakın isimler arasında yer alan Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Babacan ve Davutoğlu’nun da önümüzdeki süreçte parti kuracaklarını yazdı.

Akyol, kurulacak olan partilerin hedef kitlesinin şehirler olacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:18
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

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  • ihsanihsan59 dk önce
    get lan hep söylersiniz yaklandır buna rağmen parti kurarlarsa kalleşt,irler halk jkalleşleri sevmez
  • Siyasi hesaplaşmalara oyuncak olmayalımSiyasi hesaplaşmalara oyuncak olmayalım1 sa önce
    Liberal kılıklı muhafazakar parti mi kuracak sınır yoksa sizin küskünlükten kin ve nefrette kopup yeni bir ruhla hareket etmeniz zor işYeni parti kurulacaksa o trenden inenlerle biinenlerle olmaz bu işYeni bir rota yeni bir nefes gerekli boşa yorulmayınYeni ruh gerekli yeni particilik formatı nitelikli islamcılık projesiParticilik kavramını İslami faaliyet adına yeniden yorumlayalımParti teşkilatları şeffaf olsunParti kazanç ve ikbal tekkesi olmasın gerçekten dava adamıydı az maaşa kanaat etsin bakalım görelimTeskilatlarda il başkanları dahilÖğretmen maaşından fazla maaş almasınMitinglere ora bura ayak işlerinde kullanılan Gençlere günübirlik para verilsin ki layık olmadıkları makamlara beklentiyle yalakalıkla yapışmasınlarHoliganlaşan aşırı tazim ve tezahüratla duygu patlaması yapan fırıldak sömürgeciler tedavi edilsinÇok övgü ve sövgü manyağı ayarsızlara yüz verilmesinmakamİhale atama gibi köşe döndürücü işlerKamera gözetiminde partiler üstü bir mekanizmayla sağlansınAynı hanedei bireylerden birinin işi varkenikinci şahsın maaşı belediye hizmetlerinden alması yasaklansınHiç maaş girmeyen hane hariç kızların ya da eşi maaşlı kadınların belediyede çalışmasına izin verilmesinZaruret olmadıkça kadınların erkeklerin yerine işe alınması engellemsin çift maaş politikasıEğer tüm erkekler iş bulduysa serbest bırakıldıKadınların mahremiyetle ilgili iş alanları dışında keyfi çeyiz derdiyle çalışmasına izin verilmesin
  • meyyidmeyyid1 sa önce
    bi bitmediniz be..
  • DallıDallı1 sa önce
    BUNDAN SONRA TAŞRAYI ŞEHİRLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYAN NE TÜR SİYASETÇİLER GELİRLERSE GELSİNLER İKTİDARDA TUTUNAMAZLAR.AK İÇİN DE GEÇERLİ.EMARELER BAŞLADI.KÖYLÜ EFENDİ DEĞİL HALA EN BÜYÜK YÜKÜ ÇEKEN İNSANLAR.TEK ŞEY SÖYLEYEYİM TÜP GAZI KÖYLÜ KULLANIR.DOĞAL GAZI ŞEHİRLİ.İKİ ÜRÜN FİYATINA BAKMAK YETER.
  • ismetismet1 sa önce
    yeter ya bıkınlık geldi artık kursunlar şeref haysiyet yoksunugül davut babacanakit olarak sizde onların raklamını yapmayınyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyeeeeeeeeeeeeeeetttttttttteeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

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