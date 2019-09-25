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Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'a İngilizlerden güzelleme geldi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, ”Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur” analizini yaptı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:53
Yeni partilerin tuzağını İngilizler açığa çıkardı! 'Ali Babacan bunu yaparsa Ekrem İmamoğlu başkan olur'

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, yeni parti kurma çalışmaları yapan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan hakkında bir analiz yayınladı. Laura Pitel imzalı haberde "AK Parti’li bazı yetkililer" de isim vermeden görüş paylaştı. Haberde, ”Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur” görüşü dile getirildi

İngiltere’nin çok okunan finans gazetesi Financial Times, kapsamlı bir Türkiye analizi hazırlayarak son dönemde AK Parti’de yaşanan ayrılıkları okuyucularına duyurdu.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partiden ayrılma sürecinin kapsamlı bir şekilde aktarıldığı haber, gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlandı.

“Türkiye: Eski dostlar Recep Tayyip Erdoğan’ın saltanatını tehdit ediyor” başlığıyla yazılan haberde "AK Parti’den bazı üst düzey yetkililerin" görüşlerine yer verildi.

"Babacan yüzde 10 oy alırsa İmamoğlu başkan olur"

Haberde, partiden ayrılanların başkanlık yarışında bir çatı adayı destekleme ihtimalleri üzerinde duruldu.

Gazetenin haberinde, “Bütün bu sorulara rağmen Erdoğan’ın destekçileri isyancıları bir tehdit olarak görüyor. AK Parti’li bir yetkili, ‘Eğer Babacan yüzde 10 oy alırsa ve biz de yüzde 35 oy alırsak, İmamoğlu başkan olur.'” ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:53
  1. Ali Babacan
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • Halil İbrahim Ercan Halil İbrahim Ercan 3 dk önce
    Bir makam uğruna ülkenin geleceğini tehlikeye atan bu .....ler, kirli emellerine ulaşamıyacaklar inşaallah. Burada kilit rol sağ seçmen ve kararsızlar. Kesinlikle yalanlara, iftiralara, yanlış algılara inanmamaları gerekiyor. Onlar kendi yalanlarına bu kadar inanırken, samimiyken, sağ seçmen neden inançlarının arkasında durmazlar. Anlamıyorum.
  • EKOLL EKOLL 7 dk önce
    Amaç bu zaten. Bizim cenahtaki kör ve sağırlara pardon sığırlara duyurulur.
  • TalatTalat18 dk önce
    İnşallah. İmamoğlu başkan olsun. Tertemiz adam , hırsızlığı yok , lux ihtişam hayatı yok.

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