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“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”

EMAX Araştırma ve Danışmanlık Genel Koordinatörü Sezai Erhan, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı, Abdullah Gül'ün destek vereceği iddia edilen yeni partinin büyükşehirlerde tanınmış kişilere teklif götürdüğünü ama Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu sürece söz konusu oluşumun sağ seçmene hitap edemeyeceğini söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:53
“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağına ilişkin iddialar gündemden düşmek bilmiyor. Konu ile ilgili bir başka iddia ise bu kez EMAX Araştırma ve Danışmanlık Genel Koordinatörü  Sezai Erhan’dan geldi.

Yeni partinin illerde tanınmış isimlere teklif götürüyor iddiası

Erhan, partinin illerde ve ilçelerde tanınmış isimlere teklif götürerek teşkilatlanma hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti. Erhan, Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen eski Bakan Ali Babacan'ın isminin süreç içinde öne çıktığını ve partinin liderliğini Babacan’ın yapacağının konuşulduğunu, bir grup akademisyenin de destek verdiğini öne sürdü.

Erdoğan’ın halkta büyük bir karşılığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe merkez sağ seçmene hitap edecek yeni bir partinin kamuoyunda tutma şansının çok zor olduğunu belirten Erhan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkta büyük bir karşılığı var. Biz seçmenin neye göre oy verdiğini her zaman araştırıyoruz. Esasında 3 grup seçmen var; İdeolojik seçmenler, lider seçmenleri,ekonomik gidişat başlığıyla diğer seçmenler. Araştırmalarımızda seçmenlerin büyük bir çoğunluğu ya ideolojik yada lider seçmeni olduğunu görmekteyiz. Erdoğan’ın da gerek karizması gerekse liderliği seçmen nezdinde büyük kabul görmüş durumda. Bundan dolayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe sağ merkezde yeni bir parti tutmaz diye düşünüyorum. Hatta vatandaş açık bir şekilde ‘Ben adayı bilmem Tayyip’e oy veriyorum’ diyor” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:53
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Sezai Erhan
  5. EMAX
  6. yeni parti
  7. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • Ali osmanAli osman8 dk önce
    Babacan yada davudoğlu ve ya gül reis sayesinde birşeyler oldu reis sağken olmazsa reis siyaseti bıralsada olmaz hain gözüyle bakılıyor bu şahıslara ancak CHP te bunlar oyuncak olurlar saadet gibi
  • abidin kayaabidin kaya14 dk önce
    hepsini toplayın başkanımızın attığı tırnağı olamazlar. bizi bölmeye çalışmasınlar. bu ülkeye yazık etmesinler.
  • bahattin konevibahattin konevi14 dk önce
    üçüde korkak ! uzun süre direneceklerini sanmıyorum.iyi parti kuruluş aşamasında "ak parti oylarıbu partiye geçmez"demiştiniz.ama %3 dolayında geçiş oldu.yani geçiş olabilir.ak parti oylarının %10 luk bir kısmı,bunlara geçer.Kİ,ZATEN AK PARTİ MHP NİN YARDUMI OLMADAN HİÇ BİR ŞEY KAZANAMIYOR ARTIK.AK PARTİ NİN MİADI DOLDU.
  • Mustafa MahoMustafa Maho17 dk önce
    Bu Ak Parti yolu Tayyip Erdoğan sonrası da devam edecek buna eminim...Fareler ise korkaklıklarıyla kalacaklar.
  • Giresuni Giresuni 19 dk önce
    Şimdi bunların piyasa çıkması zamanı değil yerel seçimler de aday da gösteremeyeçekler e o vakit şimdi niye isimleri geçiyor devamlı başkanlık seçimine daha 4yıl var. Başkan Erdoğan hatasız değilAncak faydasız bir insan da değilNankörlük edilmez Ama yalakalik gerek yok hatalarını söylemek gerekiyor şu diyanet de hoca geçinen Kader hadisleri inkar edenler toplanması gerekiyor en başta.
  • sukrusukru24 dk önce
    Gemiyi ilk fareler terkedermiş.Korkmayın lan batmayacak bu gemi.ALLAH korusun ülkemiz bir savaşa girecek olsa birkilo patates için liderini satanlar karşı taraf güçlü ise bize kurşun bile sıkar.
  • Deli İboDeli İbo32 dk önce
    Bu çapsızları ne kadar büyüttünüz ya, hangi partiyi kurarlarsa kursunlar.Bunlardan hiç bir cacık olmaz, kankileri A.Şener gibi en son CHP'nin eteğine yapışırlar. Allah doğrunun yanındadır.Rab'bime şükürler olsunkibunların Ebu Cehil'in çocukları olduğunu gösterdi bize.
  • Kocasolak Kocasolak 43 dk önce
    Eyyy Davutoğlu kardeşim, içinden pazarlıklı, sinsi adamlar ile yola çıkılmaz. Ak partimizi FETTUŞİLERE terk edip nereye gidiyorsun? Mescidin içinde yapılacak bunca ibadet var iken dışarda sevap aramak niye? Ak partimizin eksikleri mutlaka var ama, ayrılmayı gerektirmez. Doğru dürüst insanlar iseniz, siz giderseniz ne olacak? 12 ak parti 12 mhp 12 ip 12 siz alırsanız chp iktidar olur. Bunumu istiyorsun? Eğer bunu istiyorsan 12 değil 2 yi de bulamazsınız. Çünkü chp ekmeğine YAĞ süren hiç kimse milletten oy alamaz, meral da silinecek.
  • vahap kalyoncuvahap kalyoncu46 dk önce
    Her seçim üzeri aynı yalan ve fitne bıktık artık
  • Yozgatlı Yozgatlı 52 dk önce
    Yeni Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır vatansever ve vicdan sahibi her Türk vatandaşı bunu bilir
  • MehmetMehmet54 dk önce
    Ne sandınız yaa oyu size mi verecektik,Sayın davutoğlu partinin başındayken oyu sana verdiğimizi mi sanıyorsun,REİSİMİZİN Arkasında Erciyes gibi duruyoruz boş hayal kurmayın..
  • hüseyinhüseyin59 dk önce
    Bence başarılı olurlar, 16 yıllık yönetimden, Fabrikaların satışı, pahalılık, bankaların zayıf düşürülüşü, saman ve kuru soğan ithalatı, meyve sebze kuyrukları, oluştu, millet yoruldu artık, satın alma gücümüz azaldı.
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Seçim sonuçları Erdoğan’a halkın artık destek vermediği aldığı kararları artık doğru bulmadığını görecek

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