“Yeni parti, tanınmış kişilere teklif götürüyor ama Erdoğan...”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kuracağına ilişkin iddialar gündemden düşmek bilmiyor. Konu ile ilgili bir başka iddia ise bu kez EMAX Araştırma ve Danışmanlık Genel Koordinatörü Sezai Erhan’dan geldi.

Yeni partinin illerde tanınmış isimlere teklif götürüyor iddiası

Erhan, partinin illerde ve ilçelerde tanınmış isimlere teklif götürerek teşkilatlanma hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti. Erhan, Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen eski Bakan Ali Babacan'ın isminin süreç içinde öne çıktığını ve partinin liderliğini Babacan’ın yapacağının konuşulduğunu, bir grup akademisyenin de destek verdiğini öne sürdü.

Erdoğan’ın halkta büyük bir karşılığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe merkez sağ seçmene hitap edecek yeni bir partinin kamuoyunda tutma şansının çok zor olduğunu belirten Erhan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkta büyük bir karşılığı var. Biz seçmenin neye göre oy verdiğini her zaman araştırıyoruz. Esasında 3 grup seçmen var; İdeolojik seçmenler, lider seçmenleri,ekonomik gidişat başlığıyla diğer seçmenler. Araştırmalarımızda seçmenlerin büyük bir çoğunluğu ya ideolojik yada lider seçmeni olduğunu görmekteyiz. Erdoğan’ın da gerek karizması gerekse liderliği seçmen nezdinde büyük kabul görmüş durumda. Bundan dolayı Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe sağ merkezde yeni bir parti tutmaz diye düşünüyorum. Hatta vatandaş açık bir şekilde ‘Ben adayı bilmem Tayyip’e oy veriyorum’ diyor” dedi.