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Aktüel

Yeni nesil nereye gidiyor? Skandal görüntüler

Bir gencin, anneannesini kandırıp başında yumurta kırması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:20:00 -

Geçtiğimiz günlerde koluna yaptırdığı dövmeden Kemalist olduğu anlaşılan şahsın, babaannesine yaptığı sözde şaka sosyal medyada büyük tepki toplamış, bilgisayar mouse'unu telefonmuş gibi uzatıp dalga geçen toruna babaannesinin bakışları yürekleri dağlamıştı.

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir torununun anneannesini kandırıp başında yumurta kırması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Kemalist torunun yaptığına bak
Kemalist torunun yaptığına bak

Aktüel

Kemalist torunun yaptığına bak

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Yorumlar

Mustafa kaya

KAFİR REJİMİN VE KAFİRLERİN YETİŞTİRDİKLERİ YENİ NESİL.HADİ BAKALIM
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sukru

Yuuh terbiyesiz torun.Bunlar kıyamet alâmeti kıyamet.
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