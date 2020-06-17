Yeni nesil nereye gidiyor? Skandal görüntüler
Bir gencin, anneannesini kandırıp başında yumurta kırması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Geçtiğimiz günlerde koluna yaptırdığı dövmeden Kemalist olduğu anlaşılan şahsın, babaannesine yaptığı sözde şaka sosyal medyada büyük tepki toplamış, bilgisayar mouse'unu telefonmuş gibi uzatıp dalga geçen toruna babaannesinin bakışları yürekleri dağlamıştı.
Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir torununun anneannesini kandırıp başında yumurta kırması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.