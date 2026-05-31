Aslan’dan yılın transfer bombası! Okan Buruk “Gelsin” dedi, yeni Osimhen Florya yolunda

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde hem Al Ittihad yönetimiyle hem de oyuncunun temsilcileriyle temas kurması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların, genç futbolcu için resmi teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Transfer sürecinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtiliyor. George Ilenikhena, fiziksel özellikleri ve mücadeleci futboluyla dikkat çeken bir santrfor profiline sahip. Bu sezon Al Ittihad formasıyla 26 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu, 607 dakika sahada kaldı ve 4 gol kaydetti. Nijeryalı futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi ise 2029 yılına kadar devam ediyor.