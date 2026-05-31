Aslan’dan yılın transfer bombası! Okan Buruk “Gelsin” dedi, yeni Osimhen Florya yolunda
Galatasaray'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor George Ilenikhena'yı transfer listesine aldığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı kulübün scout ekibinden tam not alan ve teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği genç golcü için yönetimin resmi teklif hazırlıklarına başladığı iddia edildi. Güçlü fiziği, hızı ve mücadeleci yapısıyla dünya futbolunda "yeni Osimhen" olarak adlandırılan Ilenikhena'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, hücum hattındaki golcü alternatiflerini geleceğe yönelik dev bir yatırımlarla güçlendirmeyi hedefliyor.