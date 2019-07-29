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Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

Başkan Erdoğan’ın liderliğinde tüm dünya Müslümanlarına ümit olan Türkiye’nin, yerli ve milli atılımlarıyla ortaya koyduğu dik duruş diğer İslam ülkelerine de örnek teşkil etti. Malezya ve Pakistan’ın da katılımıyla İslam dünyasını sömüren emperyalist güçlere karşı harekete geçildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:13
Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in Türkiye ziyareti büyük yankı uyandırdı. Önde gelen medya kuruluşlarından Malay Mail, Malezya Başbakan’ı Mahathir Muhammed’in Türkiye ziyareti üzerine çarpıcı analizlerde bulundu. “Doktor Mahathir’in Türkiye ziyaretinden 3 şey öğrendik” başlıklı yazıda, Malezya’nın Türkiye ile müttefik olması halinde, Türkiye ve Malezya’nın karşılıklı olarak bundan faydalanabileceğine dikkat çekti.

Malezya-Türkiye ittifakı

Başbakan Muhammed Mahathir’in Türkiye hakkında, “Müslüman çoğunluğa sahip gelişmiş ender ülkelerden biri. Malezya Türkiye ile ittifak yaparak çok başarılı olabilecek bir imkan kazanmış olur. Türkiye Malezya için Avrupa’ya açılan bir kapı olabilecekken, Malezya da Türkiye için Asya’ya açılan bir kapı olabilir” dedi.

F-35’e karşı atak

Batı ve Asya etkileşimine ek olarak jeopolitik açıdan başka muhtelif sonuçların da doğabileceğine belirtilerek. “Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen Rusya ve Çin ile de yakın ilişkiler sürdürmekte. Başbakan Mahathir Muhammed’in ise ‘yeni sömürgeciliğe’ (neocolonialism) gösterdiği direniş ise bilinen bir gerçek. Malezya Türkiye ile ittifak çerçevesinde ABD’ye karşı daha fazla söz sahibi olabileceği” vurgulandı.

Malezya’nın çağın gerisinde kalmış savunma sistemlerinden söz eden Malay Mail, Malezya’nın bu açığını Türkiye üretimi “ATAK helikopterleri” ile giderebileceğini söyledi. ATAK helikopterlerinin gelişmiş teknolojisine rağmen piyasadaki muadillerine nazaran tam 4 kat daha ucuz olduğuna dikkat çeken gazete, “Singapur’un F-35 alımına karşı caydırıcı bir silah olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Büyük bir fırsat

Atak helikopterlerine ek olarak yine Türkiye üretimi insansız hava aracı ANKA’nın da Malezya için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren gazete, Başbakan Mahathir Muhammed’in “Türk üretimi ANKA sayesinde Malezya bölgede söz sahibi olabilir” sözlerine değindi.

Yeni ‘Müslüman dünya’ düzeni için ilk adım

Başbakan Mahathir Muhammed, “Müslüman dünyanın rönesansına liderlik etmek için Türkiye, Malezya ve Pakistan arasında üçlü bir pakt imzalanması söz konusu. Suudi Arabistan ve İran bu yüzden korkmalılar” diye konuştu.

Malay Mail’, “Müslüman dünya sömürgeci ülkeler tarafından kolunu bile kaldıramayacak hale getirildi. Bunun en dikkat çeken örnekleri, Filistin, Myanmmar’dakiler ve Uygurlar olurdu. Bu üç ülkenin (Malezya, Türkiye, Pakistan) Müslüman dünyaya önderlik ettiğini görmek ilginç olurdu” yorumunda bulundu. Gazete, “Müslüman dünyanın yeniden ayağa kalkması için atılacak ilk adımın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın yenilenmesi. Türkiye, Malezya ve Pakistan; eğitim, savunma ve iktisat alanlarında adım atmalıdır” dedi. Malay Mail, analizlerine, “Dünya şu an bu üç ülkenin harekete geçmesi için bekliyor” sözleriyle nokta koydu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:13
  1. Mahathir Muhammed
  2. türkiye
  3. Pakistan
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