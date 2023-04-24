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Otomotiv Yeni model yağmuru! İlk 500 yeni Austral SUV, ön siparişe açıldı! Açıklaması: Türkiye'ye geliyoruz
Otomotiv

Yeni model yağmuru! İlk 500 yeni Austral SUV, ön siparişe açıldı! Açıklaması: Türkiye'ye geliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-24 21:56:00 - 2023-04-24 22:05:07
Yeni model yağmuru! İlk 500 yeni Austral SUV, ön siparişe açıldı! Açıklaması: Türkiye'ye geliyoruz

Renault Austral, Türkiye'de haziran ayında yeniden Türkiye'ye gelecek. Yeni Renault Austral, Renault'un C segmentindeki performansını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor. Austral'in bugün ön siparişe açılan ilk 500 adedi, aynı gün içinde tükendi.

İSTANBUL (AA) - Yeni Renault Austral, Renault'un C segmentindeki performansını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Renault Austral, Renault'un C segmentindeki performansını daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Esprit Alpine donanımıyla Türkiye'de satışa sunulacak ilk model olan yeni Austral'in bugün ön siparişe açılan ilk 500 adedi, aynı gün içinde tükendi.

Yoğun ilgiyle karşılanan yeni model, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi, 564 cm2 openR ekranı, Multi-Sense teknolojisi, 16 cm geri hareket edebilen arka koltuklarıyla "üstün" sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Renault Austral'in Techno Esprit Alpine versiyonu, yüksek performanslı 160 bg mild hybrid motoru, güçlü tasarımı ve teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni siparişlere en kısa zamanda tekrar açılacak olan Renault Austral, Türkiye'de haziran ayında yollara çıkacak.

 
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