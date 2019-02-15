Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında da başkanlık yaptı Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı.

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı.

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. Çelik son olarak UEFA Gözlemcisi görevi yapıyordu. Sabri Çelik, Temmuz 2004’te MHK’de başkanlık görevi getirilmiş, Mayıs 2005 tarihinde de yerini Ufuk Özerten’e bırakmıştı. 1956 doğumlu olan Çelik, Süper Lig’de de eskiden maç yönetiyordu.

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