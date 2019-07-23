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Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Chaaleli iddialı konuştu

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Tunuslu orta saha Ghaylen Chaaleli, “Türkiye tercih ettim çünkü liginiz çok kaliteli.

23 Temmuz 2019 Salı 12:10
Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Chaaleli iddialı konuştu

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Tunuslu orta saha Ghaylen Chaaleli, “Türkiye tercih ettim çünkü liginiz çok kaliteli. Burada kendimi daha çok göstereceğimi düşünüyorum. Malatya’da adımdan söz ettirmek istiyorum” dedi.


Sarı-kırmızılı kulübün transferde kadrosuna kattığı son isim Tunuslu Ghaylen Chaaleli, basın mensuplarına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’de futbol oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Ghaylen Chaaleli, “Buraya kendimi daha fazla göstermek için geldim. Liginiz oldukça kaliteli. Avrupa’da birçok ligle boy ölçüşebilecek bir liginiz var. Ben de kaliteli bir ligde daha iyi şeyler yapabileceğime inanıyorum. Transferimde emeği geçen başkana ve yönetime teşekkür ediyorum. Geçen sezon ki başarımızı katlayarak daha iyi yerlere gelmemiz için elimden geleni yapacağım. Avrupa’da oynayacağımız maçlar da bizim için büyük önem taşıyor. Umarım eleme turlarını geçer ve gruplara kalırız” dedi.



“Malatya’da adımdan söz ettirmek istiyorum”


Ön libero mevkiinde görev yaptığını ve defansta oynamayı sevdiğini de belirten Chaaleli, “Ön liberoda oynuyorum genelde. Oyunun iki yönünü de oynayabildiğime inanıyorum. Defans yapmayı da seviyorum. Umarım takıma kısa sürede uyum sağlar ve iyi bir performans sergilerim. İlk sahaya çıkacağım anı heyecanla bekliyorum. Malatya’da adımdan söz ettirmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:10
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