0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor'un "Futbol Köyü" projesi

- BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün "Futbol Köyü" projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar başladı

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:43
Yeni Malatyaspor'un "Futbol Köyü" projesi


MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün "Futbol Köyü" projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı kulüp tarafından "Futbol Köyü" projesi için ilk kazma vuruldu.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in "Benim de hayalimdeki proje" dediği, "Futbol Köyü" projesinin ilk aşaması olan antrenman sahalarının yapımına başlandı.

Açıklamada "Futbol Köyü" projesi ile ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Bölge için de büyük önem taşıyan, içinde antrenman sahalarından mini stadyuma ve sosyal alanlara kadar her şeyin bulunacağı futbol köyü projesinin ilk aşaması için Yeni Malatya Stadyumu yanındaki alanda çalışmalara başladık. Bundan sonraki süreçte kulübümüze projenin tamamında katkı ve destek olacaklarını belirten, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, yer tahsisi konusunda destek olacak İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, projenin yapımı için gerekli desteği sağlayan ve her zaman her ihtiyacımızda yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Projenin ilk etabının ardından ikinci etap için de çalışmalara başlanacak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:43
  1. BtcTurk Yeni Malatyaspor
  2. Futbol köyü
  3. Malatya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dursun Özbek: “Ben Galatasaray’ı icraya vermedim, hukukun emirlerini yerine getirdim”
    1. Dursun Özbek: “Ben Galatasaray’ı..
    2. Uzmanlardan sağlıklı beslenme..
    3. Kreş öğretmenlerine İlkyardım eğitimi
    4. ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi
    5. Selzede vatandaşlara İnegöl esnafından..
    6. Ünal Aysal’a icra şoku
    7. Kaymakam ve başkandan iş birliği..
    8. DAKA İran masasından yeni yayın: şehir..
    9. Tohum desteği 2019 ne zaman ödenecek?..
    10. GAP idaresi ile belediye arasında yeni..
    11. ’Denizler Yaşam Dolsun’ projesiyle..
    12. İklim değişikliğiyle mücadelede örnek..
    13. Filistin'in Ankara Büyükelçisi'nden..
    14. Bulancak İskelesi’nde intihar
    15. İhvan liderlerine "Hamas adına..
    16. AK Parti konvoyunda kaza: 2..
    17. Çin'den Filipinler'e şartlı ortaklık..
    18. Türkiye'den Netanyahu'nun seçim..
    19. Trafodaki yanma paniğe neden oldu
    20. ‘Evlilik’ kurumu kuşatma altında!..
    21. Malezya'da Türk savunma sanayisi..
    22. Başkan Doğan Denizli Basket’i..
    23. Türk ve ABD’li komutanlar Suriye..
    24. Erdoğan konuştu! İmamoğlu'nun rengi attı
    25. Diyarbakır’da iş yerine silahlı..
    26. Rusya ve Çin'den ABD'ye 'dolar' darbesi
    27. Adana'da korkutan yangın! İki sınıf..
    28. Mülteci çocuklara yönelik ‘Sıfır Atık..
    29. TCMB döviz kurları
    30. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...