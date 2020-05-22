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Spor

Yeni Malatyaspor'da koronavirüs depremi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da bir futbolcu ve personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:29:00 -
Yeni Malatyaspor'da koronavirüs depremi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kulüpte yapılan koronavirüs testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, bugün gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucunda bir futbolcu ve bir personelde pozitif bulguya rastlanıldığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

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