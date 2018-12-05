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Yeni Malatyaspor'da Eren ve Mina, gelecek maçlardan umutlu

- Forvet Eren Tozlu:"Kupayı biraz ciddiye aldığımız zaman belki de finale kadar gidebiliriz"- Defans oyuncusu Arturo Mina:"Kısa zamanda 5 maç oynayacağız. Buna hazır olduğumuzu hissediyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağız"

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
Yeni Malatyaspor'da Eren ve Mina, gelecek maçlardan umutlu


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu ile defans oyuncusu Arturo Mina, Spor Toto Süper Lig'de devre arası öncesi kalan maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Eren Tozlu ve Arturo Mina, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sahalarında Akhisarspor ile 1-1 berabere kalmalarının kendilerini üzdüğünü kaydeden Eren Tozlu, bu maçı unutup, önlerindeki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor müsabakasına konsantre olduklarını dile getirdi.

Kendi performansına değinen Eren, "Takımıma faydalı olmaya çalıştım. Uzun süre oynamayıp daha sonra oynayınca, illa ki maç eksiği oluyor. Bunu da oynayarak gideriyorsunuz. Forma giydiğim sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefleri olduğunu aktaran Eren, "Kupa maçlarını da ciddiye alıyoruz. Bu sene Beşiktaş kupada yok. Fenerbahçe ve Galatasaray ise ligde kötü durumdalar. Aslında kupayı biraz ciddiye aldığımız zaman, belki de finale kadar gidebiliriz." ifadelerini kulladı.


- Mina: "Ne gerekiyorsa onu yapacağız"


Evkur Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Arturo Mina, sakatlık sürecini atlattığını, kadroya alındığı takdirde önlerindeki maçlarda forma giyebileceğini aktardı.

Ekvadorlu oyuncu, lig ve kupa maçlarında ellerinden gelen her şeyi ortaya koyacaklarını dile getirerek "Kısa zamanda 5 maç oynayacağız. Bizim buna hazır olduğumuzu hissediyorum. Ne gerekiyorsa onu yapacağız." şeklinde konuştu.

Mina, milli takıma davet edilme sürecine ilişkin ise, "İyi çalışmıştım ve böyle bir şeyi bekliyordum. Tabii milli takıma davet edilmeniz size daha çok öz güven veriyor. Daha farklı bir seviye olarak düşünüyorum. Milli takım süreci iyi geçti ve Peru'yu deplasmanda 2-0 yendik. Ufak bir sakatlık yaşadım ama şimdi iyiyim." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:10
  1. Arturo Mina
  2. Eren Tozlu
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig

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