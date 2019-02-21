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Yeni Malatyaspor'da eksikler can sıkıyor

Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor- Ligde 34 puanla 4. sırada yer alan sarı-siyahlı ekipte, sakatlıkları bulunan Thievy Bifouma, Aboubakar Kamara, Guilherme, Rahman Buğra Çağıran ve Pereira ile kart cezalısı Adem Büyük, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek- Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz:"Sahaya çıkacak oyuncularımız, eksik arkadaşlarının yokluğunu yansıtmayacak"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:24
Yeni Malatyaspor'da eksikler can sıkıyor

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Spor Toto Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Süper Lig'de ikinci sezonu geçiren Malatya ekibi, bu sezon gösterdiği performansla da dikkati çekiyor.

Sezonun ilk yarısını 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 29 puanla tamamlayan ve ligdeki en parlak dönemini geçiren Malatya temsilcisi, 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle başladığı ikinci yarıda, istediği performansı tam olarak sergileyemedi.

Ligde oynadığı 22 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 34 puan toplayan sarı-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir'in 14, ikinci Galatasaray'ın 8, üçüncü Beşiktaş'ın ise 5 puan gerisinde averajla dördüncü sırada yer alıyor.

Söz konusu 22 müsabakada 34 gol atan ve kalesinde 25 gol gören Malatya ekibi, zirve takibini bırakmıyor.


- Rize deplasmanına 6 eksikle gidecek


Süper Lig'in 23. haftasında yarın saat 20.30'da Çaykur Rizespor'la karşılaşacak sarı-siyahlı ekip, bu zorlu karşılaşmaya 6 eksikle çıkacak.

Sezonun ikinci yarısında istediği performansı sahaya yansıtamayan Yeni Malatyaspor'da Thievy Bifouma, Aboubakar Kamara, Pereira, Guilherme ve Rahman Buğra Çağıran'ın sakatlığı sürüyor.

Malatya ekibinin önemli oyuncularından Adem Büyük ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.


- Sakatlıklar Şişmanoğlu'nun peşini bırakmıyor


Yeni Malatyaspor'un sezon başında transfer ettiği forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, ligin ilk maçında Göztepe karşısında forma giydi ve yeni takımındaki ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Bu karşılaşmada sakatlığı tekrarlayan Şişmanoğlu, uzun süre tedavisinin bitmesini bekledi. Yaklaşık iki ay sonra çalışmalara başlayan Şişmanoğlu, sezonun ilk yarısının son maçlarında ise zaman zaman forma şansı buldu.

Lig arasında iyi bir kamp dönemi geçiren Şişmanoğlu, sarı-siyahlı takımda 11 maçta bin 497 dakika süre alarak Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise takımı adına 1 gol kaydetti.

Özellikle sezonun ikinci yarısında etkili performans sergileyen Şişmanoğlu, Göztepe ve Beşiktaş maçlarında birer gol atarak, takımına katkı sağladı.

İyi giden performansıyla dikkati çeken Şişmanoğlu, Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sırasında yeniden sakatlandı. Şişmanoğlu'nun bu hafta forma giyip giymeyeceği maç günü belli olacak.


- Erdal Gündüz: "Oyuncularımıza güveniyoruz"


Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakat futbolcuların kendilerini düşündürdüğünü söyledi.

Takımda sakat futbolcuların fazla olduğunu belirten Gündüz, şöyle devam etti:

"Mevcuttaki oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gücümüzü biliyoruz. Ligde konum olarak şu an iyi yerdeyiz. Kadromuzda bulunan her oyuncuya ihtiyacımız var. Sakatlar ve cezalı Adem Büyük'ün dışındaki diğer oyuncularımıza güveniyoruz. Sahada oynayacak her oyuncu, elinden geleni yapacaktır. Sahaya 11 kişi çıkacak ve bu 11 kişi performansının yüzde yüzünü sahaya yansıtacaktır. Sahaya çıkacak oyuncularımız, eksik arkadaşlarının yokluğunu yansıtmayacak."

Gündüz, Çaykur Rizespor maçında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki maçları kayıpsız atlatarak olumlu bir hava yakalamak istiyoruz. Evimizde ne kadar iyi olduğumuzu ne kadar güçlü olduğumuzu biliyoruz. Deplasmanda da aynı performansı gösterebilirsek daha iyi sonuçlarla ligi bitireceğimize inanıyoruz. Takım olarak bir aileyiz. Evkur Yeni Malatyaspor olarak bütün çalışanlarımızla kenetlenmiş durumdayız. İyi bir atmosfere sahibiz, yapabileceklerimizi biliyoruz. Ligi iyi yerlerde bitirmeyi hedefliyoruz."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:24
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