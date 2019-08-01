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Yeni Malatyaspor’a Tunuslu sol bek

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, taraftarın en çok transfer istediği bölge olan sol beke Tunuslu Ayman Ben Mohamed’i transfer etmeye hazırlanıyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
Yeni Malatyaspor’a Tunuslu sol bek

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, taraftarın en çok transfer istediği bölge olan sol beke Tunuslu Ayman Ben Mohamed’i transfer etmeye hazırlanıyor.


Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılı yönetim, Tunuslu Ghaylene Chaalali’nin ardından bir başka Tunuslu milli futbolcuyu daha renklerine bağlama girişimlerinde son aşamaya geldi. 24 yaşındaki Tunuslu futbolcu Ayman Ben Mohamed ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılı yönetimin, bir aksilik olmaması durumunda bu futbolcuyla önümüzdeki hafta sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.


Son olarak Tunus’un Esperance takımında forma giyen Ayman Ben Mohamed ile her konuda anlaştığı belirtilen Malatya yönetimi, sol bek oyuncusuna önümüzdeki hafta sözleşme imzalatmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:53
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