Yeni Malatyaspor'a sakatlardan iyi haber





MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin yoğun mesaisi sonrası kaleci Ertaç Özbir'in tedavi sürecinin tamamlandığı ve oyuncunun kondisyoner eşliğinde çalışmalara başladığı aktarıldı.

Ayrıca, yine tedavileri tamamlanan Arturo Mina ile Guilherme'nin ise takımla antrenmanlara dahil oldukları belirtildi.



