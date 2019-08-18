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Yeni Malatyaspor yönetiminden hayırlı olsun ziyareti

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyeleri Selim Pilten ve İlhan Çelebi, Malatyaspor Taraftar Derneği’ni yeni lokalinde ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:51
Yeni Malatyaspor yönetiminden hayırlı olsun ziyareti

Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyeleri Selim Pilten ve İlhan Çelebi, Malatyaspor Taraftar Derneği’ni yeni lokalinde ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Ziyarette konuşan Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Numan Oskanoğlu, amaçlarının Malatya’da bulunan bütün taraftarı bir araya toplamak olduğunu söyledi. Yeni açtıkları lokalin herkes için tek çatı olacağını kaydeden Numan Oskaloğlu, “Bugün bizleri ziyarete gelen Selim başkanımıza ve İlhan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler taraftarlar derneği olarak bundan sonraki zamanlarda hem Malatyaspor’umuzun hem de Malatya’mızın diğeri takımı olan Malatya Yeşilyurt Spor’un her zaman destekçisi olacağız” dedi.



“Burada da güzel faaliyetlere imza atacaklarını inanıyorum”


Yeni Malatyaspor Başkanvekili Selim Pilten ise yaptığı açıklamada, derneğin yeni açılan lokalde güzel faaliyetlere imza atacağına inandığını belirterek, “Malatya’mızın güzide taraftar derneklerinden biri olan Malatyaspor Taraftar Derneği’ni ziyarete geldik. Çok güzel bir tesis açmışlar. Burada da güzel faaliyetlere imza atacaklarını inanıyorum. Futbol taraftarsız, seyircisiz olmaz. Ben başkan yardımcımıza ve yönetimine bizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:51
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