0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor telafi peşinde

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Mitchell Donald: - "MKE Ankaragücü karşılaşmasından iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum"- Kaleci Fabien Farnolle: (Ankaragücü maçı) Ankara'ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz"

12 Eylül 2019 Perşembe 15:01
Yeni Malatyaspor telafi peşinde


MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, kaybettikleri puanları Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçında telafi etmeyi hedefliyor.

Sarı-siyahlı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Mitchell Donald, Medipol Başakşehir galibiyetiyle sezona iyi başladıklarını ancak Trabzonspor maçında basit hatalar nedeniyle mağlup olduklarını hatırlattı.

Donald, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da çok basit hatalardan dolayı yediklerini ancak tüm bunların işlerin düzelmeyeceği anlamına gelmeyeceğini anlattı.

Takım içerisindeki rekabeti motive edici bir faktör olarak gördüğünü dile getiren Donald, "Rekabet olmazsa başarıda olmaz. Bu konuda hiç bir sıkıntım yok, her zaman rekabete açığım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki tüm maçların zorlu olduğuna işaret eden Donald,"Ligde her hafta zorlu geçecek. Herkesin, herkesi yendiği zor bir ligde oynuyoruz. Bizim hatalarımızdan ders almamız lazım. 15 günlük süre içerisinde nerede hata yaptığımızı düşündük. Önümüzdeki MKE Ankaragücü karşılaşmasında iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum. İyi bir sonuç için çalışıyoruz." diye konuştu.


- Kaleci Farnolle: "Zor bir maç olacak"


Kaleci Fabien Farnolle ise lige beklentilerin altında bir başlangıç yaptıklarını aktararak, UEFA Avrupa kupası ön eleme maçları dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını bildirdi.

Avrupa kupasının geride kaldığını anlatan Farnolle, artık sadece lige odaklandıklarını söyledi.

Takımda iyi bir performans sergilemek için elinden geldiğince çalıştığını ifade eden Farnolle, "Ankara'ya kaybettiğimiz puanları almaya gideceğiz. Kaybettiğimiz puanları orada telafi edeceğiz. Zor bir maç olacak ama biz kaliteli bir takımız. Bizim kalitemizi MKE Ankaragücü karşısında göstermemiz gerekecek. İnşallah 3 puan alan taraf biz oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:01
  1. Futbol
  2. Malatya
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG
  5. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret liderlerinden destek
    1. HDP önünde eylem yapan ailelere aşiret..
    2. Bakan Turhan: Kendi uydusunu üreten..
    3. Mehmet Metin Eker kimdir? Mehmet Metin..
    4. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl..
    5. Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan..
    6. Bebeklere taze incir ne zaman verilir?
    7. Başkan Orkan Kabakdere’de aşure dağıttı
    8. Salihli OSB’de 3 firmaya daha yer..
    9. GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu..
    10. Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası..
    11. BTK’nın yeni kurul üyeleri belli oldu
    12. İran uyruklu hırsız, kendi..
    13. Günay: Stat kapasitemiz 62 bini..
    14. TÜRK-AV'ın 3. Olağan Genel Kurulu
    15. Babasını kerpetenle vahşice öldüren..
    16. Karabük'te DAEŞ operasyonu!
    17. İnegöl Belediyespor'da transfer
    18. Özel Biga Can Hastanesi aşure dağıttı
    19. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    20. Menteşe’de engelli araçlarının şarjı..
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı