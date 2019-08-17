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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

MALATYA (AA) - Süper Lig'de geçen sezonu 5. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2019-2020'nin ilk maçında yarın Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de ilk maçını Medipol Başakşehir ile oynayacak.

Yeni Malatyaspor takımı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam saatlerinde Medipol Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını yapıp yarınki karşılaşmayı bekleyecek.

Öte yandan, sakatlığı devam eden savunma oyuncusu Issam Chebake ile kırmızı kart cezaları bulunan Arturo Mina ve Mustafa Akbaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyecek.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:17
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