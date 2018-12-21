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"Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık"

- Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: "Kafamızdaki düşünce, Antalyaspor'u hak ettiği yerlere getirebilmekti. Hak ettiği yerler derken, burada doğru vizyonu konuşabilmek lazım"- "Antalyaspor'un iyi olması demek, sadece Antalya şehrinin değil, Türkiye'nin tanıtımı için de rol oynaması demektir"

21 Aralık 2018 Cuma 17:08
"Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Büyükşehir Kampüste" adı altında Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Öztürk, Antalyaspor'un, dünyanın en iyi kulüpleri ile aynı standartlarda tesislere sahip olduğunu söyledi.

Öztürk, Antalya'nın spor şehri de olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İngiltere’de Chelsea, Manchester United, Manchester City, hatta daha fazlasını gezdim. Real Madrid ve Barcelona'nın tesislerini de gezdim. O standartların kesinlikle altında kalmayan, sadece Antalya'yı değil Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebileceğimiz bir tesis kazandırılmış Antalyaspor'a. Bunun için teşekkür ediyoruz Menderes Türel Başkan'a."

Kırmızı-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'de başarılı sonuçlar aldığını anımsatan Öztürk, Antalya'yı layık olduğu yere getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni Malatyaspor maçını kazansaydık, ikinci olacaktık. Kafamızdaki düşünce, Antalyaspor'u hak ettiği yerlere getirebilmekti. Hak ettiği yerler derken, burada doğru vizyonu konuşabilmek lazım. Bir Barselona şehrine bakalım. Barselona şehrine en büyük gidilme nedenlerinden biri aslında Barcelona Kulübüdür. Şu anda Barselona'ya yapılan 1-2 günlük tur paketlerinde bile 100-150 avro karşılığında Barcelona Kulübünün stadının gezilmesi var. Antalyaspor'da da biz bunu öngördük. Antalyaspor'un iyi olması demek, sadece Antalya şehrinin değil, Türkiye'nin tanıtımı için de rol oynaması demektir."




Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:08
  1. Ali Şafak Öztürk
  2. Antalya
  3. Antalyaspor
  4. Futbol
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPER LİG

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