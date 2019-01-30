Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı30 Ocak 2019 Çarşamba 18:09
MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Malatya temsilcisi, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda, ikinci bölümü ise sahada gerçekleştirildi.
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