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Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:09
Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Malatya temsilcisi, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda, ikinci bölümü ise sahada gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:09
  1. antrenman
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