Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı E.

E.Y. Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Evkur Yeni Malatyaspor’da Avrupa mesaisi başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk idman Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılırken, çalışmaya izinli olan futbolcular katılmadı. Kısa süren antrenmanda oyuncular, hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

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