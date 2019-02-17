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Yeni Malatyaspor, evinde 8 maç sonra yenildi

- Spor Toto Süper Lig'de iç sahada 4. haftada Atiker Konyaspor'a yenilen Malatya temsilcisinin, 8 karşılaşma süren iç saha yenilmezlik serisi Beşiktaş yenilgisiyle bitti- Malatya ekibinin Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, iç sahada attığı 7 golle takımının en golcü isim olarak dikkati çekiyor- Sarı-siyahlı takımın iç sahada gördüğü 2 kırmızı kart da VAR kararıyla gösterildi

17 Şubat 2019 Pazar 11:01
Yeni Malatyaspor, evinde 8 maç sonra yenildi


MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un, 22. haftada Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyetle iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Süper Lig'de 2. sezonunu geçiren sarı-siyahlı takım, hem iç hem de dış sahada gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Seyircisi önünde 11 maçta 21 puan toplayan Malatya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde 11 gol gördü.

İç sahada ligin 2. haftasında Fenerbahçe'yi yenen Evkur Yeni Malatyaspor, 4. haftada ise Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın ardından sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor, Galatasaray, Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe'yi yenerken Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la ise berabere kalan Malatya ekibinin, iç sahada süren yenilmezlik serisi ise ligin 22. haftasındaki 2-1'lik Beşiktaş yenilgisiyle sona erdi.


- İç sahada en golcü isim Aleksic


Sezon başı Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, iç sahadaki en golcü isim olarak dikkat çekiyor

Sarı-siyahlı ekibin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydederek takımın başarısında önemli rol oynadı.

Aleksic'in yanı sıra iç sahada atılan 21 golün 3'ünü devre arasında Mısır'ın Zamalek ekibine transfer olan Khalid Boutaib ile orta saha oyuncusu Mitchell Donald kaydetti.

İç sahada ayrıca Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu ve Guilherme ikişer, Arturo Mina ile Eren Tozlu da birer gol attı.


- VAR'la iç sahada 2 kırmızı kart


Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada oynadığı oynadığı toplam 11 mücadelede 2 kırmızı ve 20 sarı kart gördü.

Ligin 16. haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesinde 67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu.

Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, 72. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ve rakibi Diego'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, ligin 22. haftasında oynadıkları Beşiktaş maçında yine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonrasında kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin 41. dakikasında Beşiktaşlı Jeremain Lens'e arkadan müdahalede bulunan ve ilk olarak sarı kart alan Adem Büyük, hakem Cüneyt Çakır'ın VAR uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


- "Büyüklerden" Beşiktaş'a takıldı


Evkur Yeni Malatyaspor, bu sezon "4 büyükler" olarak kabul edilen takımlardan Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u sahasında mağlup ederken Beşiktaş'a ise yenildi.

Büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken sarı-siyahı takım, sezonun 2. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi.

Sarı-siyahlılar, ligin 10. haftasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 ve 12. haftasında Trabzonspor'u 5-0 mağlup ederek büyük başarı gösterdi.

Sezonun 5. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Malatya temsilcisi, yine bu takıma karşı iç sahada puan alamayarak aynı skorla mağlup oldu.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:01
  1. Beşiktaş
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. iç saha performansı
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig

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