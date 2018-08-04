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Yeni Malatyaspor bombayı patlattı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transferde sessizliğini bozdu. Doğu ekibi geçen sezon Benevento'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Guilherme'yi transfer etti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:05
Yeni Malatyaspor bombayı patlattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Malatya'ya gelen Guilherme, bir otelde düzenlenen imza töreninde, kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibi Benevento formasıyla 12 karşılaşmada görev aldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, imza töreninde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,5 aydır görüştükleri oyuncuyla anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gevrek, "Takıma katkı sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. İnşallah hem takıma uyum sağlar hem de burada da çok güzel işler yapar." diye konuştu.

Adil Gevrek, oyuncunun kiralık olarak geldiğini belirterek, Guilherme'den iyi bir performans beklediklerini ifade etti.

GEVREK: İKİ OYUNCU DAHA ALACAĞIZ

Transferde geç kaldıkları gibi bir algı olduğunu belirten Gevrek, alınacak oyuncular yönünde bir planlarının olduğunu bildirdi.

Adil Gevrek, gecikmelerin doğru transfer yapabilmek için yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Transfer dönemini bir veya iki oyuncu daha alarak kapatacağız. O transferleri de en kısa sürede açıklayacağız. Sol beke oyuncu alacağız. Son güne kadar transferler bitmiş olmaz. Biz devre arasında son gün transfer yaptık. İleriki günlerde ne olur bilemeyiz ama çalışmalar devam edecek. Yapmış olduğumuz transferler, kesinlikle hem hocamızın hem sportif direktörümüz hem de transfer komitesinin ciddi bir şekilde izlediği oyunculardı." 

Bir gazetecinin "Yapılacak transferlerde oyuncular yerli mi yabancı mı olacak?" sorusu üzerine Gevrek, önceliklerinin yerli oyuncu olduğunu söyledi.

Yeni transfer Guilherme ise kulüpte çok iyi karşılandığını ve her şeyin iyi olacağına inandığını belirtti.

Bir futbolcu için en önemli şeyin çok istendiğini hissetmesi olduğunu kaydeden Brezilyalı futbolcu, bunu hissettiği için kulübü tercih ettiğini vurguladı.

GUİLHERME: İSMİMİ YAZDIRMAK İÇİN GELDİM

Bir gazetecinin kulüpte daha önce de tanınan birçok yabancı oyuncunun forma giydiğini söylemesi üzerine Guilherme, "Malatya çok eski, hikayenin tamamını bilemiyorum ama buraya gelen Brezilyalı futbolcuları duymuştum. O eski Malatya'ydı, bu ise Yeni Malatyaspor. Ben de Yeni Malatyaspor'a ismimi yazdırmak için geldim, umarım yazdırırım." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Guilherme, kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:05
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