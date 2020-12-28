Yeni KONA güçlenerek geldi

Yeni KONA’nın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 281 bin TL’ye, en yüksek trim seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite modeli ise 358 bin TL ile showroomlarda alıcılarını bekliyor. KONA, 2017 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Avrupa’daki en popüler kompakt SUV modellerinden biri haline gelerek bölgede 410.000 adetten fazla satıldı. Yeni KONA, 10 adet gövde rengi ve siyah iç mekan rengiyle geliyor. Yenilenen KONA, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip. KONA’daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. 1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai KONA’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litrelik benzinli motoru tercih edebilirler.