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Yeni kimlik nasıl alınır?

Kimliğini yenilemek isteyen vatandaşlar yeni kimlik nasıl çıkarılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen yeni kimliklerin başvuru süreci nasıl? Yeni kimlik alabilmek için neler yapmak gerekiyor? Gerekli belgelerin merak edildiği yeni kimlikte başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

19 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
Yeni kimlik nasıl alınır?

Kimliğini yenilemek isteyen vatandaşlar yeni kimlik nasıl çıkarılır sorusunun yanıtını merak ediyor. Nüfus müdürlükleri tarafından verilen yeni kimliklerin başvuru süreci nasıl? Yeni kimlik alabilmek için neler yapmak gerekiyor? Gerekli belgelerin merak edildiği yeni kimlikte başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar yeni kimlik başvuru işlemini öncelikle, yeni kimlik başvuru ücretini ödeyerek tamamlaması gerekiyor. Başvuru ücretini bankadan yatırdıktan sonra, yeni kimlik randevusu ’alo 199’’ çağrı merkezinden ya da ‘’https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr’’ internet sitesinden de alınabiliyor.

Yeni kimlik kartına sahip olabilmek için vatandaşların ( 15 yaşından büyük ) yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise temsilciliklere şahsen başvuru yapması gerekiyor.

Yeni kimlik için hangi belgeler gerekiyor?

Kimlik kartı başvurusu nüfus cüzdanı / kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.

Yeni kimlik başvuru ücreti ne kadar?

Yeni kimlik başvuru ücreti 22,50 TL

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 17:54
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