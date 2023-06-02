  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altına çifte enerji! Rekordan rekora koşuyor

TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek

Bahçeli 'Çok şey değişecek' sözüyle neyi kastetti? Ramazan Kurtoğlu canlı yayında şok detayı açıkladı

ABD ve Suudilerden Sudan için ilan edilen yeni yaptırım kararı: Resmen ateşkes görüşmeleri askıya alındı

Cinsiyet değiştirme ameliyatını devlet mi karşılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hesap uzmanı için hesap zamanı

Emine Erdoğan ile diyaloğu gündem olmuştu! Rıdvan Dilmen için flaş görev iddiası

Mehmet Şimşek'ten milyarlarca dolarlık vaat! Erdoğan'a 'Bu olursa dolar yağar' diyerek açık açık söyledi

CHP'li Enver Aysever, İmamoğlu'nu bombardımana tuttu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar
Gündem Yeni kabineyle ilgili o iddia şok etti! Bu gerçekten doğru mu
Gündem

Yeni kabineyle ilgili o iddia şok etti! Bu gerçekten doğru mu

Yeniakit Publisher
2023-06-02 11:46:00 -
Yeni kabineyle ilgili o iddia şok etti! Bu gerçekten doğru mu

Yeni kabine dört gözle beklenirken, mevcut bakanların oluşturduğu kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplandı. Yeni kabineye ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

 

Yeni kabine dört gözle beklenirken, mevcut bakanların oluşturduğu kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplandı. Yeni kabineye ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Işık, sosyal medya hesabında 29 Mayıs tarihinde yaptığı "Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..." paylaşımının altına şöyle yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vtndş Veli

İnşallah vatana millete hayırlı olur.

hepsi bizim insanımız

gidenlere teşekkürler gelenlere kolay gelsin mecliste eski bakanlarımızı gözleyeceğiz aktif muhalefet konusunda seslerini gür duyacağız fetöcülere pkklılara karşı
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23