Yeni kabineyle ilgili o iddia şok etti! Bu gerçekten doğru mu

Yeni kabine dört gözle beklenirken, mevcut bakanların oluşturduğu kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplandı. Yeni kabineye ilişkin gazeteci Candaş Tolga Işık'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Işık, sosyal medya hesabında 29 Mayıs tarihinde yaptığı "Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..." paylaşımının altına şöyle yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!"

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