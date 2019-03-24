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Yeni hipodromdaki yarışlarda bir ilk yaşandı

Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü ve Ödemiş Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yapılan rahvan at yarışlarında bir ilk yaşandı.

24 Mart 2019 Pazar 20:18
Yeni hipodromdaki yarışlarda bir ilk yaşandı

Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü ve Ödemiş Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına yapılan rahvan at yarışlarında bir ilk yaşandı. Kadın biniciler Türkiye’de ilk kez rahvan at yarışlarına katıldı.


Ödemiş Belediyesi’nin Günlüce Mahallesi yakınlarında oluşturduğu Gelenek Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı’nın ilk kez görücüye çıktığı 19. Çanakkale Şehitleri Rahvan At Yarışlarına Türkiye’nin dört bir yanından 195 at ve binicileri katıldı.


İthal A Grubu, minikler, tozkoparan, üçlü tay, dörtlü tay, taze beşli, deste, küçük orta, büyük orta, baş altı, baş ve kadınlar kategorisi olmak üzere 11 dalda düzenlenen yarışları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, CHP İlçe Başkanı Hamdi Halis, Millet İttifakı CHP Belediye Başkan adayı Mehmet Eriş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mutahhar Ateş, Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Halis Danagüden de 3 bin yarışseverle birlikte izledi.


Yarışlarda yaşanan ufak kazalar yürekleri ağıza getirirken mücadeleler son derece çekişmeli geçti. Yaklaşık üç bin kişinin izlediği at yarışlarında konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, “5 yıl önce seçimler yaklaşırken, bu işe gönül veren insanların çok olduğu bir şehirde yarış alanına ihtiyaç olduğunu söylemiştim. Söz verdik ve yaptık. Sadece rahvan at yarışlarının değil, geleneksel ata sporlarımızdan okçuluk, deve güreşi, cirit gibi tüm ata sporlarımızın yapılabileceği bir alan hizmete sunduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tesisin yapımında, bugüne kadar yaptığımız 15 halı sahanın yapımında, Gençlik Merkezi ve diğer tesislerin yapımı için verdiği destekten dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ’a teşekkür ederim” dedi.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, Gelenek Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı’na verdiği emekler için Başkan Badem’e teşekkür etti.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “İlk milletvekili olduğum zaman Çaylı Rahvan At Yarışlarına gelmiştim. Daha sonra yarışlara, Tarım Bakanlığı’nın katkı vermesi konusunda gerekli desteği sağlamaya çalıştım. Biraz önce federasyon as başkanı buranın Türkiye genelinde en güzel tesislerden biri olduğunu söyledi. At yarışı, deve güreşi gibi geleneksel sporlarımızın son dönemde markalaşmaya yenilir gibi görünse de geleneksel yarışlarımızın devamını hem iktidarımız hem de belediyelerimiz döneminde önem verdik. Bu tesisin yapımı da, Mahmut Badem başkanımızın hem kendi şahsının hem de partimizin bu hususta vermiş olduğu değerin en güzel göstergesidir. 1 Nisan’dan sonra da bu hizmetlerin aynı şekilde devam edecektir” dedi.



Kadın biniciler rahvan at yarışında


Tüm gün davul zurna eşliğinde devam eden yarışlarda Türkiye çapında bir ilk de yaşandı. Kadın biniciler için ilk kez ödüllü at yarışı düzenlendi. İş kadını Kıymet Yıldırım’ın sponsorluğunda düzenlenen yarışta Sena Çakıroğlu, Ceren Canbuldu, Sude Çakır, Servet Çakır, Selma Doğancı, Elvan Ersoy isimli kadın biniciler piste çıktı.


Kadınlar özel yarışının sponsoru Kıymet Yıldırım yaptığı açıklamada, “Kadınlarımızın erkekler kadar her işte başarılarını ortaya koymak amacıyla, Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri BirliğiSpor Kulübü yöneticilerine bu fikri ben götürdüm. İşin sponsorluğunu üstlendim. Dereceye giren üç yarışmacıdan birinciye üç bin lira, ikinciye iki bin lira, üçüncüye de 1000 lira ödül taahhüdünde bulundum. Yönetim bunu memnuniyetle kabul etti ve altı bayanımız erkeklerle birlikte yarışarak güçlerini ortaya koydular bende bundan mutluluk duydum. Yarışmada birinciliği Ceren Canbuldu, ikinciliği Elvan Ersoy, üçüncülüğü Sena Çakıroğlu alarak, ödül sahibi oldular. Ayrıca kupalar vererek bu başarılarını ölümsüzleştirdik Bu yarışmayı geleneksel hale getirmek istiyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 20:18
  1. doğa

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