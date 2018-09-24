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Yeni havalimanının uçuş testleri tamamlandığı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni havalimanı için uçuş testlerinin tamamlandığını açıkladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:30
Yeni havalimanının uçuş testleri tamamlandığı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni havalimanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Turhan, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçakların görüş mesafesinin sıfır metreye indiği hava şartlarında dahi iniş yapabilmesini sağlayan ILS sisteminin uçuş kontrol testleri tamamlandı.

Pilotun iniş için uygun hattı ve irtifayı öğrenmesini sağlayan ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılan 4 ILS sistemi, görüş mesafesinin çok az olduğu CAT III kategorisinde hizmet verecek.

Söz konusu sistem sayesinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda havada sis, bulut ve yağmurdan dolayı görüş mesafesinin kısıtlı veya hiç olmadığı durumlarda dahi pilotlara güvenli bir şekilde yaklaşma ve iniş imkanı sağlanacak.”

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:30
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