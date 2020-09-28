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Dünya Yeni görüntüler paylaşıldı! Azerbaycan Ermenistan'ı böyle vurdu
Dünya

Yeni görüntüler paylaşıldı! Azerbaycan Ermenistan'ı böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateş altına alındığı anların yeni görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:21:00 -

Ermenistan'ın Azerbaycan sivillerini vurması sonrası Azerbaycan'ın başlattığı operasyon hız kesmeden sürüyor. Azerbaycan güçleri, çok sayıda Ermenistan hedefini ateş altına aldı. Çok sayıda Ermeni askerinin öldürüldüğü harekatta Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan askerleri, Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini de kontrol altına aldı.

Görüntüler paylaşıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, başlatılan harekat sonrası Ermenistan hedeflerinin ateş altına alındığı görüntüleri paylaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a ait, 10'dan fazla hava savunma sistemini, tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti.

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