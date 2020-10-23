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Medya Yeni fragman yayınlandı! Osman Bey'i çıldırtan gelişme
Medya

Yeni fragman yayınlandı! Osman Bey'i çıldırtan gelişme

Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan bu fragmanda Savcı Bey ile Osman Bey arasındaki çekişme sürerken Osman Bey'i çıldırtan bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 11:58:00 -

Çarşamba akşamlarının efsane dizisi Kuruluş Osman bu akşam 30. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuştu. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler aldı. Bölümün ardından Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başlandı. İşte dizide bu hafta yaşanan olaylar...

ATV ekranlarında yeni sezonunda büyük bir beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler heyecanla takip edildi. Son bölümde Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geldi. Bölümün ardından Kuruluş Osman 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

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