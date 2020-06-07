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Aktüel

Yeni düzenlemeler ile sürücü kursu eğitimleri başladı

Sürücü kursu sahibi Murat Hızlı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenen sürücü kurslarının kaldığı yerden devam ettiğini söyleyerek, "25 kişilik bir sınıfta 12 kursiyerimiz olacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 11:42:39 -
Yeni düzenlemeler ile sürücü kursu eğitimleri başladı

Sürücü kursu sahibi Murat Hızlı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenen sürücü kurslarının kaldığı yerden devam ettiğini söyleyerek, "25 kişilik bir sınıfta 12 kursiyerimiz olacak. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşecek olan kurs yeni dönem kayıtlarımız başladı" dedi.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’te de Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenen sürücü kursları 1 Haziran itibariyle bazı kurallar çerçevesinde başladı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşecek olan kurs için yeni dönem kayıtlarının başladığını anlatan sürücü kursu sahibi Murat Hızlı, "Bakanlığın yayımladığı genelge doğrultusunda kurslarımız 1 Haziran tarihi itibarıyla başlamış durumda. Yeni dönemde kursiyerlerimiz sınıflarımızın yarısı kadar hocalarımızdan ders alacaklar. Örneğin 25 kişilik bir sınıfta 12 kursiyerimiz olacak. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşecek olan kurs, yazılı ve direksiyon derslerimiz için yeni dönem kayıtlarımız başlamıştır. Bu anlamda diğer sürücü kursu sahibi meslektaşlarımıza ve kursiyerlerimize başarılar diliyorum" dedi.

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