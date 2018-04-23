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Yeni Duster Türkiye'yi dolaşıyor

Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda Yeni Duster, “Hakkını Ver” sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:30
Yeni Duster Türkiye'yi dolaşıyor

Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor. Antalya, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara, Trabzon, İzmir, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli illerinde otomobilseverlerle buluşan Yeni Duster roadshow organizasyonu 13 Mayıs’ta İstanbul’da sona erecek.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:30
  1. Trabzon
  2. Tekirdağ
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Eskişehir
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. Dacia Duster
  14. Hakkını Ver

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