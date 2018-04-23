Yeni Duster Türkiye'yi dolaşıyor
Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda Yeni Duster, “Hakkını Ver” sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor.23 Nisan 2018 Pazartesi 08:30
Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor. Antalya, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara, Trabzon, İzmir, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli illerinde otomobilseverlerle buluşan Yeni Duster roadshow organizasyonu 13 Mayıs’ta İstanbul’da sona erecek.
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