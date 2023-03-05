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Otomotiv Yeni DS E- Tense 225 Türkiye’de
Otomotiv

Yeni DS E- Tense 225 Türkiye’de

Geçen sene yenilenerek Türkiye’de satışa sunulan DS 7 model ailesine yeni bir versiyon daha eklendi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:50:00 -
Yeni DS E- Tense 225 Türkiye’de

DS 7’nin E-TENSE 225 şarj edilebilir hibrit versiyonu, Opera donanım paketiyle 1 milyon 972 bin 400 TL’den başlayan fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu. 180 BG’ne sahip PureTech motor ile birlikte çalışan 110 BG’ne sahip elektrikli motoru, DS 7 Opera E-Tense 225’in gücünü ön tekerlekleri ile yere aktarırken, zengin donanım özellikleriyle de ön plana çıkıyor. DS 7 Opera E-Tense 225 şarj edilebilir hibrit; dizel, benzinli ve 4x4 şarj edilebilir hibrit DS 7 seçenekleri arasına katıldı. Yeni versiyon ile beraber, premium SUV segmentinde en geniş motor yelpazesini sunmasıyla dikkat çeken DS 7, konfor ve güvenlik teknolojilerindeki çıtayı yükseltmeyi sürdürüyor. Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-Tense teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarmaya devam ediyor.

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