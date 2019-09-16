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Yeni Discovery Sport Borusan Yetkili Satıcılarında

Kapsamlı makyaj operasyonu sonucunda baştan aşağı yenilenen Land Rover Discovery Sport, 6 Ekim tarihine kadar düzenlenecek showroom etkinlikleriyle Yeni Discovery Sport showroomlarda görülebilecek.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
Yeni Discovery Sport Borusan Yetkili Satıcılarında

Land Rover’ın 71 yılı aşkın her koşulda yol alabilme deneyimi ve maceracı ruhunun birleşimi ile ortaya çıkan Discovery Sport, kapsamlı makyaj operasyonu sonucunda baştan aşağı yenilendi. 6 Ekim tarihine kadar düzenlenecek showroom etkinlikleriyle Yeni Discovery Sport showroomlarda görülebilecek ve aynı zamanda test edilebilecek. 48V elektrik destekli mild hibrit (MHEV) özelliğine sahip olan Yeni Discovery Sport, bu sayede oldukça düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonu sağlıyor. Land Rover’ın genlerinden gelen off-road kabiliyetini de koruyan Yeni Discovery Sport, 600 milimetrelik su birikintilerinden rahatlıkla geçebiliyor. Yeni Discovery Sport’ta ayrıca kablosuz şarj, her koltuk sırasında 12-volt şarj soketi, ikinci ve üçüncü sıra koltuklarda havalandırma menfezi gibi özellikler de sunuluyor. Showroom Etkinlik Tarihleri: 21-22 Eylül-Borusan Oto Vadi ve Özgörkey Otomotiv İzmir, 28-29 Eylül-Borusan Oto Adana-Mersin ve Kosifler Oto Antalya, 5-6 Ekim-Borusan Oto Ankara.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:15
  1. İzmir
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Land Rover
  7. Discovery Sport
  8. Yeni Discovery Sport
  9. karbon emisyonu
  10. düşük yakıt tüketimi

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