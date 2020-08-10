Yeni BMW 5 Serisi bu ay Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin premium otomobil standartlarını belirleyen modeli Yeni BMW 5 Serisi, en son teknolojik yenilikleri ile 690.900 TL’den başlayan fiyatlarla Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de yollarla buluşuyor. Yollara ilk çıktığı 1972 yılından beri sınıfının standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi, BMW’nin yeni tasarım diliyle yeniden şekillenirken, en son teknolojileriyle de geleceğe ışık tutuyor. Special Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile yollara çıkan Yeni BMW 5 Serisi, 690.900 TL’den başlayan fiyatlarla meraklılarına sunuluyor. Yeni BMW 5 Serisi, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.