  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Yeni BMW 5 Serisi bu ay Türkiye’de

BMW’nin premium otomobil standartlarını belirleyen modeli Yeni BMW 5 Serisi, en son teknolojik yenilikleri ile 690.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:29:00 -
Yeni BMW 5 Serisi bu ay Türkiye’de

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin premium otomobil standartlarını belirleyen modeli Yeni BMW 5 Serisi, en son teknolojik yenilikleri ile 690.900 TL’den başlayan fiyatlarla Ağustos ayı içerisinde Türkiye’de yollarla buluşuyor. Yollara ilk çıktığı 1972 yılından beri sınıfının standartlarını belirleyen BMW 5 Serisi, BMW’nin yeni tasarım diliyle yeniden şekillenirken, en son teknolojileriyle de geleceğe ışık tutuyor. Special Edition paket yapısında Luxury Line ve M Sport olmak üzere iki farklı tasarım seçeneği ile yollara çıkan Yeni BMW 5 Serisi, 690.900 TL’den başlayan fiyatlarla meraklılarına sunuluyor. Yeni BMW 5 Serisi, Türkiye’de 170 bg güç üreten 1.6 litrelik 520i benzinli, 252 bg güç üreten 2.0 litrelik 530i xDrive benzinli ve 190 bg güç üreten 2.0 litrelik 520d xDrive dizel motor seçenekleri ile otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geliyor

12 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı