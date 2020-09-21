Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi uzun dönem kiralama imkânı

BMW tutkunları, Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi aylık 7 bin TL+KDV’den başlayan fiyatlarla, 36 ay 15.000 km/yıl seçeneği ile Borusan Otomotiv Premium ayrıcalığından yararlanarak kiralayabiliyorlar. Sportif coupé görünümüne rağmen iç mekânda sunduğu geniş yaşam alanı ve teknolojik özellikleri ile Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé, segmentinin en dikkat çekici modellerinden biri olmayı başarıyor. Yeni BMW 218i Gran Coupé’deki 1.5 litre hacmindeki benzinli motor seçeneği 5.2 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi ile 140 bg güç ve 220 Nm sunarak 0’dan 100’e 8.7 saniyede ulaşırken, 7 ileri çift kavramalı Steptronic şanzıman ise standart olarak sunuluyor. Yenilikçi sürüş destek sistemlerine de yer verilen Yeni BMW 218i Gran Coupé, üstün donanım ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor