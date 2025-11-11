  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı

Osman Yüksel’i 10 Kasım’da rahmetle anıyoruz! Defalarca tutuklanmayı göze aldı usanmadan İslam'ı anlattı

Kablo canavarına suç üstü!

Tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye geliyor
Teknoloji Yeni bir çılgınlık daha! Şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı
Teknoloji

Yeni bir çılgınlık daha! Şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni bir çılgınlık daha! Şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı

Visual Instruments, “Phantom” adını verdiği 24 inçlik 4K monitörle sektörde bir ilke imza attı. 5.000 nit parlaklık ve ayarlanabilir şeffaflık özelliğiyle, bu model bilgisayar dünyasında yeni bir dönemi başlatabilir.

Görsel ekran teknolojileri alanında faaliyet gösteren Visual Instruments, dünyanın ilk şeffaf bilgisayar monitörü olduğunu iddia ettiği Phantom modelini tanıttı. Şirket, ürünün 2025’in son çeyreğinde satışa çıkacağını duyurdu.

Şeffaf ekran kavramı daha önce akıllı televizyon ve vitrin uygulamalarında görülmüştü, ancak Phantom modeli bu konsepti masaüstü bilgisayarlara taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi.

4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 5.000 NİT PARLAKLIK

Phantom, 24 inçlik 4K çözünürlüklü (16:9) bir ekranla geliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, 5.000 nit’e ulaşan Ultra HDR parlaklık değeri. Bu oran, günümüzdeki ortalama monitörlerin neredeyse beş katı.

Bu yüksek parlaklık sayesinde ekran, doğrudan güneş ışığında bile görüntü kaybı yaşamadan çalışabiliyor. Renk doğruluğu açısından da iddialı olan Phantom, %100 sRGB renk gamını kapsıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında USB-C ve HDMI girişleri yer alıyor; monitör, bilgisayarların yanı sıra oyun konsolları ve akıllı telefonlarla da uyumlu.

YANSITMALI ŞEFFAFLIK TEKNOLOJİSİ

Phantom’un şeffaflık teknolojisi, OLED panellerdeki doğrudan saydam yapıdan farklı çalışıyor. Cihaz, uçaklardaki head-up display (HUD) sistemlerine benzer bir yöntem kullanıyor.

Bu yöntemde görüntü, özel optik aynalar aracılığıyla cam yüzeye yansıtılıyor. Böylece hem yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi korunuyor, hem de ekran arkası görülebiliyor.

AYARLANABİLİR ŞEFFAFLIK MODLARI

Monitörün en yenilikçi özelliklerinden biri, şeffaflığın dinamik olarak ayarlanabiliyor olması. Kullanıcılar, ekranın geçirgenliğini diledikleri gibi ayarlayabiliyor ve gerektiğinde ekranı tamamen opak hale getirip klasik bir monitör gibi kullanabiliyor.

Phantom’un üç farklı şeffaflık modu bulunuyor:

Tam şeffaf mod – arka planı görünür hale getiriyor,

Yarı saydam mod – çalışma alanına derinlik hissi katıyor,

Opak mod – normal monitör görünümü sunuyor.

GÖZ SAĞLIĞINA YENİ BAKIŞ

Visual Instruments, Phantom’un “göz yorgunluğunu azaltabileceğini” iddia ediyor. Şirket, şeffaf yapı sayesinde kullanıcının ekranın arkasındaki nesneleri de fark etmesinin göz odaklanmasını kolaylaştırdığını savunuyor. Ancak bu iddianın henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığı belirtiliyor.

SINIRLI ÜRETİM, YÜKSEK FİYAT

Şu anda Phantom modeli erken erişim aşamasında. Sadece 10 adet prototip üretildi ve bunların üçü halihazırda rezerve edildi.

Fiyat henüz resmen açıklanmadı, ancak şirketin tahminlerine göre monitör Apple Studio Display seviyesinde, yani yaklaşık 1.600 dolar civarında olacak. İlk sevkiyatların 2025’in son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

YENİ BİR MONİTÖR ÇAĞININ KAPISI ARALANIYOR

Visual Instruments’ın Phantom modeli, şeffaf ekran konseptini günlük hayata taşıyan ilk gerçek ticari adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji, artırılmış gerçeklik (AR) ve tasarım odaklı iş kollarında devrim yaratabilir. Ancak fiyat, dayanıklılık ve uzun süreli kullanım performansı gibi konular, ürünün başarısını belirleyecek temel faktörler olacak.

Kaynak: Tom's Hardware

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23