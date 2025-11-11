Yeni bir çılgınlık daha! Şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı

Görsel ekran teknolojileri alanında faaliyet gösteren Visual Instruments, dünyanın ilk şeffaf bilgisayar monitörü olduğunu iddia ettiği Phantom modelini tanıttı. Şirket, ürünün 2025’in son çeyreğinde satışa çıkacağını duyurdu.

Şeffaf ekran kavramı daha önce akıllı televizyon ve vitrin uygulamalarında görülmüştü, ancak Phantom modeli bu konsepti masaüstü bilgisayarlara taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi.

4K ÇÖZÜNÜRLÜK VE 5.000 NİT PARLAKLIK

Phantom, 24 inçlik 4K çözünürlüklü (16:9) bir ekranla geliyor. Cihazın en dikkat çekici özelliği, 5.000 nit’e ulaşan Ultra HDR parlaklık değeri. Bu oran, günümüzdeki ortalama monitörlerin neredeyse beş katı.

Bu yüksek parlaklık sayesinde ekran, doğrudan güneş ışığında bile görüntü kaybı yaşamadan çalışabiliyor. Renk doğruluğu açısından da iddialı olan Phantom, %100 sRGB renk gamını kapsıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında USB-C ve HDMI girişleri yer alıyor; monitör, bilgisayarların yanı sıra oyun konsolları ve akıllı telefonlarla da uyumlu.

YANSITMALI ŞEFFAFLIK TEKNOLOJİSİ

Phantom’un şeffaflık teknolojisi, OLED panellerdeki doğrudan saydam yapıdan farklı çalışıyor. Cihaz, uçaklardaki head-up display (HUD) sistemlerine benzer bir yöntem kullanıyor.

Bu yöntemde görüntü, özel optik aynalar aracılığıyla cam yüzeye yansıtılıyor. Böylece hem yüksek çözünürlükte görüntü kalitesi korunuyor, hem de ekran arkası görülebiliyor.

AYARLANABİLİR ŞEFFAFLIK MODLARI

Monitörün en yenilikçi özelliklerinden biri, şeffaflığın dinamik olarak ayarlanabiliyor olması. Kullanıcılar, ekranın geçirgenliğini diledikleri gibi ayarlayabiliyor ve gerektiğinde ekranı tamamen opak hale getirip klasik bir monitör gibi kullanabiliyor.

Phantom’un üç farklı şeffaflık modu bulunuyor:

Tam şeffaf mod – arka planı görünür hale getiriyor,

Yarı saydam mod – çalışma alanına derinlik hissi katıyor,

Opak mod – normal monitör görünümü sunuyor.

GÖZ SAĞLIĞINA YENİ BAKIŞ

Visual Instruments, Phantom’un “göz yorgunluğunu azaltabileceğini” iddia ediyor. Şirket, şeffaf yapı sayesinde kullanıcının ekranın arkasındaki nesneleri de fark etmesinin göz odaklanmasını kolaylaştırdığını savunuyor. Ancak bu iddianın henüz bilimsel olarak kanıtlanmadığı belirtiliyor.

SINIRLI ÜRETİM, YÜKSEK FİYAT

Şu anda Phantom modeli erken erişim aşamasında. Sadece 10 adet prototip üretildi ve bunların üçü halihazırda rezerve edildi.

Fiyat henüz resmen açıklanmadı, ancak şirketin tahminlerine göre monitör Apple Studio Display seviyesinde, yani yaklaşık 1.600 dolar civarında olacak. İlk sevkiyatların 2025’in son çeyreğinde başlaması bekleniyor.

YENİ BİR MONİTÖR ÇAĞININ KAPISI ARALANIYOR

Visual Instruments’ın Phantom modeli, şeffaf ekran konseptini günlük hayata taşıyan ilk gerçek ticari adım olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji, artırılmış gerçeklik (AR) ve tasarım odaklı iş kollarında devrim yaratabilir. Ancak fiyat, dayanıklılık ve uzun süreli kullanım performansı gibi konular, ürünün başarısını belirleyecek temel faktörler olacak.

Kaynak: Tom's Hardware