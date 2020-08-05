Yeni barolar için kollar sıvandı

Hasan Eğrigöz Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti ve MHP’nin çoklu baro sistemini öngören ortak yasa teklifi, Genel Kurul’da 251 oyla kabul edilerek yasalaşmasının ardından milli, manevi ve dini değerleri önemseyen, bir baronun asli vazifesi olan avukatların haklarını savunmak için bir araya gelen avukatlar, İstanbul’un ikinci barosunu kurmak üzere kolları sıvadı.

“CHP lehine çalışmaların olmasından rahatsızız”

İnsan hakları üzerinden ülke siyasetinde politika üreten baroların, başörtüsü sorununun kahramanı olduğunu belirten Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı, “Bizim avukatlar olarak beklentilerimizi karşılamayan, bizimle ilgilenmeyen, gündemi biz olmayan bir baromuz var. Önceki baro başkanımız CHP’ye üye oldu. Mevcut başkanın CHP ile olan yakın ilişkisi ve avukatların sorunları dışındaki siyasi olan her konuda bir konum almaya çalışmaları, bir siyasi parti lehine çalışma şeklinde tutum ve tavırları var. Bundan biz rahatsızız. Avukatların, adliyelerin, hukukun birçok sorunu varken bunların hiçbirini öncelemeyen bir yapının içinde dolgu maddesi olmak istemiyoruz. Biz ilkeler üzerinden hareket edeceğiz. İsimler önemli değil. Biz neyin yapılıp, neyin yapılmadığına, yapılan ya da yapılmayanın ilkesel olup olmadığına göre hareket edeceğiz. Bu anlamda hukukla siyaset iç içe geçmiş durumda. Bu konuda birazcık mesafe kurulması gerektiğine düşünüyoruz bu birincisi. İkincisi baronun asıl görevi avukatlardır. Asıl görevi avukatlarken bunlarla ilgili hiç kafa yormayıp, uğraşmayıp, sorun edinmeyip bunun dışındaki konuları sürekli gündemde tutmak bir baronun görevi değil. Baronun asli görevi baro olmaktır. Şimdiye kadar barolar sorun çözen değil sorun çıkaran oldu. Biz ana gündemimize yoğunlaşacağız. Baro, kanunda verilen hakları ne ise o. İşte ‘insan hakları üzerinden genel bir ülke siyasetinde biz politika üreteceğiz’ derseniz bu sizin sorununuz değil. Siz bunu sorun olarak kabul ediyorsanız o zaman ülkenin en büyük insan hakları sorunu olan başörtüsü sorununun ana kahramanı sizdiniz. Şimdiye kadar barolar sorun çözen değil sorun çıkaran oldu. Bunu insan hakları noktasında yorumlamıyorsunuz. Biz, insan haklarına, ana gündemimize yoğunlaşacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de örnek bir baro çalışması yapılıyor”

Avukatların sorunlarının yeni kurulacak barolarla giderilebileceğini belirten HAKDER Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, “Yeni yapılacak olan ve ağırlıklı olarak muhafazakar avukatlar tarafından kurulacak olan baro çalışmaları destekliyorum. Siyasete alet edilmiş ve şu ana kadar avukatlara meslek kuruluşu olarak faydası olmayan barolardan gerçekten avukatların sorunlarıyla ilgilenecek ve gerçek misyon yüklenecek baroya ihtiyaç vardı. Ben bu ihtiyacın yeni kurulacak baroyla giderileceğini ve gerçekten Türkiye’de örnek bir baro çalışması yapılabileceğini düşünüyorum. Onun için tüm avukat arkadaşlarımızı bu yeni kurulacak baroya destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Ankara’da da ikinci baro çalışması”

Milliyetçi, muhafazakar avukatlara kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortamın oluştuğunu ifade eden Avukat Hasan İlter de, “Şu anki barolardaki seçim düzenlemesi insanları avukatları tek bir baroya mahkum eden bir sistemdi. Bu sistem çok şükür hükümet sayesinde bozuldu. Yeni bir sistem geliştirildi. Avukatlara hürriyet tanıyan, kendi iradelerini daha özgürce ortaya koyabilen bir sistem ortaya çıktı. Bu sistem de bizim gibi milliyetçi, muhafazakar, dinine bağlı, solculukla alakası olmayan avukatlara yeni bir oluşum, kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri, kendilerini daha rahat hissedebilecekleri, daha özgür bir ortam oluştu. Bunu da şiddetle destekliyorum. Bu çalışmadan memnunum. İnşallah Ankara’da da öyle bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.