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Gündem

Yeni Asya'dan alçak Erdoğan karikatürü

FETÖ yancısı Yeni Asya’da çizen İbrahim Özdabak, alçak bir karikatüre imza attı. 1960 darbesinin yıl dönümünde yayınlanan karikatürde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki askerin gözetiminde götürülürken resmedildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 08:34:00 -
Yeni Asya'dan alçak Erdoğan karikatürü

Uzun süredir FETÖ terör örgütünü destekler mahiyetteki yayınları ile örtülü şekilde örgüt lehine propaganda faaliyetleri yürüten Yeni Asya grubundan çok alçakça bir hamle geldi.

Bir süre önce Yeni Asya'nın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz "Terör örgütü propagandası" iddiasıyla açılan davada 1 yıl 8 ay, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İbrahim Özdabak ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası almıştı.

Aynı zamanda gazetede karikatürler de çizen İbrahim Özdabak bu kez, dün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2012 yılında çizdiği bir karikatür ile yeniden hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iki askerin arasında gözaltına alınıp götürürken resmeden İbrahim Özdabak'ın bu sözde "karikatürüne" çok sert tepkiler geldi.

 

"Darbe çığırtkanlığı"

Yeni Asya'nın bu çirkin çizimine AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar "Fikri namussuzluk. Haysiyet cellatlılığı. Darbe çığırtkanlığı." notu düşerek tepkisini gösterirken, Şevki Karabekiroğlu ise "Kahpeliğinen net resmi budur." yorumu yaptı.

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