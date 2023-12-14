Yeni alım ve satım için fırsat aralığı mı? Altının yükseliş seyri farklı arayışa kapı araladı?

Gram altın serbest piyasada şu saatlerde 1898 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 3116 lira bandında hareket ediyor. Küçük yatırımcı bağlamında bakıldığında bu hareketliliğin devam edeceği ve yeni gelecek verilerle oynaklığın daha da artacağı tahminine yer veriliyor.

Ons altında geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD TDI veri seti sonrasında yaşanan geri çekilme 1975 dolar kritik destek seviyesine geldikten sonra önce ABD enflasyon verileri sonrasında dün akşam Fed kararı ve Powell açıklamaları ile terse döndü.

İngiltere ve Avrupa takipte

Bu sabah yükseliş 2040 dolar seviyesine kadar gerçekleşti. Bugün İngiltere ve Avrupa merkez bankaları kararları takip edilecek. İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Altının bugün piyasa açılışıyla birlikte yükseliş seyrine girmesi yeni arayışlara da kapı araladı. Elinde altını bulunduranlar düşüşten sonra satım için bu seviyelerin denenip denenmeyeceği yönünde fikir beyan ederken uzmanlar da çeyrek ve gram bazlı satışların görülebileceği kanaatinde.

Gram altın cephesindeki gelişme

Bugün gram altının ons altın fiyatlama etkisinde kalmaya devam edeceği söylenebilir. İlk direnç seviyesi 1900TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1910TL ve 1920TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1885TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Elinde altın bulunduran küçük yatırımcılar için ise altın piyasası uzmanları beklemede kalmaları gerektiğini hatırlatırken fırsat aralıklarının da takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Acil bir altın bozdurma tablosu olmadıkça beklenmesi, aksi halde ise bu fiyat seviyelerinde küçük montanlı satımların yapılabileceğinin altını çiziyorlar.

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