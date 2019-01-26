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Yeni Akit yazdı, soğan ithalatındaki şaibe bitti

Kuru soğanda sadece Azerbaycan’dan ithalata izin verilmesi, şaibe iddialarına yol açmıştı. Akit’in 19 Ocak tarihli, “Kuru soğandan kötü kokular geliyor” başlığıyla yer verdiği haberden üç gün sonra, bir genelge hazırlayan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, “Yapılan değerlendirmede, Hindistan, İran, Mısır ve Rusya menşeli tüketim amaçlı kuru soğan ithalatının uygun görüldüğü”nü, bitkisel ithalatta yetkili 41 il müdürlüğü ile tüm Zirai Karantina Müdürlükleri’ne bildirdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:36
Yeni Akit yazdı, soğan ithalatındaki şaibe bitti

Akit’in haberi üç gün içinde kuru soğan ithalatında hatadan dönülmesine vesile oldu. Gazetemizin 19 Ocak tarihli, “Kuru soğandan kötü kokular geliyor” başlığıyla yer verdiği haberden üç gün sonra, 22 Ocak 2019 tarihli bir genelge hazırlayan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, “Yapılan değerlendirmede, Hindistan, İran, Mısır ve Rusya menşeli tüketim amaçlı kuru soğan ithalatının uygun görüldüğü”nü, bitkisel ithalatta yetkili 41 il müdürlüğü ile tüm Zirai Karantina Müdürlükleri’ne bildirdi.

İşte o genelge!

Genelgede şu hususlar yer aldı: “Yapılan değerlendirmede Hindistan, İran, Mısır ve Rusya menşeli tüketim amaçlı kuru soğan ithalatının uygun görüldüğü, ithale konu ürüne ait Bitki Sağlık Sertifikası’nın Ek Deklarasyon kısmında ‘Dithylenchus dipsaci ve Scleroium cepivorum etmeni yönünden ari olduğu ve ürünün topraksız olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Şartıyla, İlgili Müdürlükler tarafından yapılacak bitki sağlığı ve gıda güvenliği kontrollerinin uygun olması durumunda ithalatının yapılabileceği hususunda gereğini rica ederim.

İthalatçılar: Buna da şükür

Kuru soğan ithalatına yeni eklenen dört ülkeyi Akit’e değerlendiren ithalatçılar ise, Rusya ve İran’da ihracat yapabilecek kadar soğan olmadığını, Mısır’ın darbeci Sisi yönetiminin işbaşına gelmesinden bu yana Türkiye ile ticari ilişkilerini en düşük seviyeye indirdiğinden, soğan vermeyeceğini belirterek, “Ancak yine de sadece tek bir ülkeden ithalat yapılması gibi şaibeli bir durumdan iyidir. Önemli olan çeşitli kaynaklardan ürün teminidir. Bu nedenle her şeye rağmen olumlu buluyoruz. Buna da şükür” dediler.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:36
  1. Akit
  2. kuru soğan ithalatı
  3. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk
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  5. Zirai Karantina Müdürlükleri
  6. Bitki Sağlık Sertifikası
  7. Dithylenchus dipsaci
  8. Scleroium cepivorum
  9. Kuru soğan
  10. Sisi

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