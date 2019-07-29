0553 313 94 23

Yemişli köyü 'birlikte yaşam'ın sembolü oldu

Mardin'in Midyat ilçesinin Yemişli köyü, farlı din, mezhep ve dillerin buluşmasıyla, "birlikte yaşam"ın sembolü oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
Yemişli köyü 'birlikte yaşam'ın sembolü oldu

Hoşgörünün büyülü kenti Mardin'in sosyo-kültürel yapısını yansıtan Yemişli köyü, farklı din ve mezheplerin yanı sıra Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice gibi dillerin de buluşma noktası oldu.

Ezan sesinin çan sesine karıştığı köyün kardeşçe yaşayan sakinleri, "hoşgörü" ve "birlikte yaşam"ın örneğini sergiliyor.

Türkçe "Yemişli", Kürtçe "Nehile", Süryanice "Enhıl" olarak bilinen, 7 kilise ve 2 cami bulunan köyde vatandaşlar Müslüman, Süryani ve Ezidi olarak 6 bayram kutluyor.

Muhtarlık heyeti Müslüman ve Süryanilerden oluşan köyün sakinleri, düğünlerde mutlulukları, taziyelerde acıları paylaşıyor, sorunları birlikte çözüyor.

"Medeniyet açısından örnek olacak bir köy"

Yemişli köyü muhtarı Lokman Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde bir arada yıllarca kardeşçe yaşadıklarını söyledi.

Köyde yaşayan Süryanilerin, göç ettiklerinde ev ve arazilerini emanet edecek kadar kendilerine güvendiklerini dile getiren Acar, "2000'li yıllarda da dönüş yapınca evlerini onardılar. Biz de burada kendimize yeni evler kurduk. O evleri yine onlara teslim ettik. Burada beraber yaşıyoruz. Akşam yemeğini birlikte yiyoruz, öğleden sonra birlikte çay içiyoruz. Köyde şu an 514 kişi var. Süryaniler yaz aylarında 150 kişiye ulaşıyor. 60-70 hane de Müslüman var. Ayrıca Ezidi aileler de var." diye konuştu.

50 yıl önce köylerinde dişçi, marangoz, terzi ve futbol takımı bulunduğunu, terör olaylarından dolayı göç edilmesiyle köyün harabeye döndüğünü, yıllar sonra gelerek köylerini sahiplendiklerini aktardı.

"O sayede Süryani cemaati de bize güvenerek geldi. Şimdi bu şekilde birlikte yaşıyoruz. Köyümüzü eski günlerine kavuşturmak için çalışıyoruz." diyen Acar, dinlerinin ve dillerinin farklı olmasının asla sorun olmadığına işaret etti.

Acar, şöyle konuştu:

"Beraber oturuyor, taziyelere, düğünlere gidiyoruz. Çevre köylere de birlikte gidiyoruz. Medeniyet açısından örnek olacak bir köy. Nasıl babalarımız, dedelerimiz beraber yaşamış ise biz de beraber yaşıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek. Tek sıkıntımız alt ve üst yapı. Bu sorunun da çözülmesiyle köyümüz her yönüyle örnek olacak."

"6 bayram kutluyoruz"

Süryanilerden Efrim Koç (68), 7 yaşındayken köyden ayrılıp, ailesiyle İstanbul'a gittiğini, oradan da Avrupa'ya göç ettiklerini söyledi.

Köy hayatını çok sevdiği için yaklaşık 15 sene önce tekrar köyüne döndüğünü, yılın 9 ayını köyde geçirdiğini anlatan Koç, 3 ay da torunlarını görmek için Avrupa'ya gittiğini belirtti.

"İnsanların emekli olmaya yaklaştıkça köyleri aklına geliyor. Köyün havası güzel, komşularımız güzel. Diyaloğumuz güzel. O nedenle burayı tercih ediyoruz. Burada kardeşçe, bir arada yaşıyoruz. Köyde yaşam çok güzel." ifadelerini kullanan Koç, köyde işbirliği ile sorunları çözdüklerini aktardı.

Koç, "Onlar bizim bayramımıza geliyor, biz de onların bayramlarına gidiyoruz. Toplu halde bayramları kutluyoruz. Yine aynı şekilde taziyelere gidip, geliyoruz. Hem hüzün hem de sevinç zamanında beraber oluyor, beraber yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz yok." dedi.

Kenan Karataş da köyde Müslüman, Süryani ve Ezidiler olarak huzur içinde, bir arada yaşadıklarını kaydederek, "Köyümüz mozaiği andırıyor. Sevgi ve saygı içerisinde yaşıyoruz. 6 bayram kutluyoruz." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
  1. Mardin
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolvadin’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
    1. Bolvadin’de uyuşturucu operasyonu: 3..
    2. Dijital Becerilerin Geliştirilmesi..
    3. CHP'li belediyelerde peş peşe torpil..
    4. İstanbul Aydın Üniversitesi doktor..
    5. Aranan terörist listelerinden 175..
    6. Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız..
    7. Mustafa Şentop: Moğolistan ile FETÖ..
    8. "(Biz kraliçeyiz) diyenler ortamı..
    9. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    10. Genç akademisyen kansere yenildi
    11. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    12. Ankara ile Yüksekova arasında ‘Kardeş..
    13. Ardahan Üniversitesi profesör, doçent..
    14. 30 yıldır üretip satıyor
    15. Sağlık Bakanlığından kan..
    16. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    17. Büyükçekmece - Bursa hattı seferleri 2..
    18. Başkan Gökhan Gürel’ den anız yakmayın..
    19. Kabakulak belirtileri nelerdir?
    20. Murat Eskici başarılı Muaythai..
    21. Op. Dr. Ergenç: "Obezitede vücut kitle..
    22. (Özel) Köy meydanında dehşet 1 ölü 1..
    23. Antalya’da 14 ton sahte gübre ve zirai..
    24. Viral hepatitle savaşta kilit nokta:..
    25. Antakya Hipodromunda mozaik parçası..
    26. Tatvan Satranç Kulübü lig şampiyonu..
    27. Gram altın 257,4 lira seviyelerinde
    28. Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan..
    29. İstanbul’dan aldığı kaçak göçmenlerle..
    30. Bayburt Üniversitesi doktor öğretim..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı