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Aktüel Yemenliler yerel para birimindeki düşüş ve hayat pahalılığını protesto etti
Aktüel

Yemenliler yerel para birimindeki düşüş ve hayat pahalılığını protesto etti

Taiz'de düzenlenen gösteride yerel yönetimi "suskunluk ve yolsuzlukla" suçlayan eylemciler, İran ve BAE'nin Yemen'e müdahalesine ise açtıkları "İran ve BAE aynı madalyonun iki yüzü" yazılı pankartla tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 19:22:40 -
Yemenliler yerel para birimindeki düşüş ve hayat pahalılığını protesto etti

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde halk, Yemen riyalindeki değer kaybı ve hayat pahalılığını protesto etti.

Bünyesinde 30'dan fazla kurumu barındıran Ticaret Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Konseyi'nin çağrısı üzerine Taiz'de düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Yerel yönetimi "suskunluk ve yolsuzlukla" suçlayan göstericiler, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'e müdahalesine ise açtıkları "İran ve BAE aynı madalyonun iki yüzü" yazılı pankartla tepki gösterdi.

Ticaret Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin meşru iktidara karşı darbe yaparak hazinedeki yerel para ve döviz rezervlerine el koyması nedeniyle Yemen riyalinin değer kaybettiği" belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ticaret Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Konseyi Başkanı Abdulaziz Sultan, Yemen riyalinin yaşadığı değer kaybını durdurması için Yemen hükümeti üzerinde baskı oluşturmak amacıyla bazı seçenekler üzerinde durduklarını kaydetti.

Bu seçeneklerin ne olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve kabine üyelerinden halihazırda bulundukları Suudi Arabistan'dan geçici başkent Aden'e dönmeleri istendi.

Yemen riyali, aralık ayı başında tarihinin en düşük seviyesini kaydetmiş ve 1 ABD doları 900 riyal civarında işlem görmüştü. Sonrasında biraz toparlanma kaydedilmiş ve 1 ABD doları 860 Yemen riyali olmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



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